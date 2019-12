La Lazio alza la Supercoppa e il titolo vola in Borsa

Dopo la partita di ieri, ha subito un balzo del 5,2% arrivando a 1,44 euro (capitalizzazione di mercato a 98,22 milioni di euro)

Ieri la Lazio ha sconfitto la Juventus per 3-1 e si è aggiudicata la Supercoppa italiana. E’ stata la seconda volta nel giro di pochi giorni che la squadra di Inzaghi ha battuto quella di Sarri. Stesso risultato in entrambe le occasioni.

Un successo importantissimo, che porta al club biancoceleste il primo trofeo della stagione e anche un rialzo in Borsa. Il titolo ha subito un balzo del 5,2% arrivando a 1,44 euro (capitalizzazione di mercato a 98,22 milioni di euro).

E’ una crescita percentuale simile a quella registrata dopo la vittoria sulla Juventus in campionato, quando il titolo della Lazio guadagnò circa il 6% in apertura di seduta e arrivò a toccare 1,3840 euro per azione.

Il titolo della Juventus, invece, ha ceduto l’1,3% a 1,27 euro il giorno dopo la sconfitta (capitalizzazione di mercato a 1,69 miliardi di euro). Dopo la sconfitta in campionato, i bianconeri avevano aperto a 1,275. Erano poi risaliti a 1,2810 euro per azione (-0,54%), con una capitalizzazione di mercato a 1,7 miliardi di euro.