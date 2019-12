La Juve sale in testa, come Ronaldo: 2-1 alla Samp col tridente

Anticipo della 17esima giornata al mercoledì (per la Supercoppa in Arabia Saudita). Sarri: “Ai gol di Ronaldo e Dybala ho pensato ‘cazzo!’ “

La Juve sale in testa, come Ronaldo sul gol del 1-0. Batte 2-1 la Sampdoria nell’anticipo del mercoledì, prima di partire per l’Arabia Saudita per giocarsi la Supercoppa Italiana contro la Lazio il 22 dicembre. Ed è ora in vetta con tre punti di vantaggio sull’Inter almeno fino al weekend.

A segno, oltre al portoghese, anche Dybala, dopo il pareggio di Caprari che si fa poi espellere nel finale di partita.

Sarri ha schierato per la seconda volta di fila il tridente Ronaldo-Dybala-Higuain. Quest’ultimo ha pleatealmente protestato al momento della sostituzione. Ma il tecnico non si scompone:

“A volte potrà succedere anche dal primo minuto che qualcuno stia fuori, ci saranno delle partite in cui tutti e tre non giocheranno. Succederà anche a lui di essere ancora fuori. Gonzalo infuriato? Non lo so e non mi interessa neanche sinceramente. E’ una reazione normale. Higuain sta giocando molto, io l’ho visto stanco e l’ho tolto. Poi verrà il momento che uno starà fuori dall’inizio”.

Ma Sarri è molto contento dei gol suoi attaccanti. Molto:

“Al gol di CR7 ho pensato la stessa cosa che ho pensato al gol di Dybala: cazzo!. Cavolo non rende l’idea… Hanno fatto due gol straordinari”.