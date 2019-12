Gazzetta: Gattuso punta su Ghoulam e spera di averlo a disposizione dopo la sosta natalizia

Gattuso non vuole rinunciare a Ghoulam. l’allenatore calabrese è convinto di riuscire a recuperare completamente i terzino e frena per adesso il mercato del Napoli. Vero però, come scrive la Gazzetta dello sport, che in quella posizione la squadra a davvero pochi calciatori validi da poter mettere in campo

“L’unico ricambio sulle fasce resta il solo Hysaj, perché Ghoulam non è ancora del tutto recuperato. Gattuso si augura di averlo a disposizione per la ripresa del campionato dopo la pausa natalizia. Intanto, Cristiano Giuntoli sarà attivo sul mercato di gennaio per trovarne un’alternativa nell’attesa che l’esterno algerino ritorni efficiente a tutti gli effetti”