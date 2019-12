Dialogo tra Montalbano e Livia su Capodanno

Eri quasi Capudanna e Muntilbano non haviva ancura diciso che ffari: c’ira ancura la rilationa annuali per la Questuri da tirminari sui delicta in pruvincia

Eri quasi Capudanna e Muntilbano non haviva ancura diciso che ffari: c’ira ancura la rilationa annuali per la Questuri da tirminari sui delicta in pruvincia. Una ruttura di cabasisa mundiali ma su cuia il Quisturi non dirogave.

Sunai il tilifuno e Muntilbano non vuliva arripunniri pirchià a Capudanna potivano sulo esseri guaia…

“Chi scasse?”.

Catarelli: “Dutturi, scassa ia”.

Muntilbano: “Che voli?”.

C: “Non lo sapia che voli”.

M. “Allura escia e vidia chi vola”.

E Muntilbano accontinuai a scriberi la rilationa per il Questuri, ma doppo una cinquina de minuta sunai nova il tilifona…

“Chi scasse?”.

Catarelli: “Ia”.

Muntilbano: “Che voli?”.

Catarelli: “Ninta”.

M: “Bine, a doppa”.

E gli chiudette il tilifono nfacciula nova.

Laburai sulla rilationa per un’orata: eri quasi prunta, ma – commo solita – si sentette il mutuperio alla su porta e Catarelle arrutalai in officia scidriccanda.

“Catarè, ma che minchia?”.

Catarelli: “Già lo ditta: nihila vola… “-

Muntilbano: “E allura pirchia scasse?”.

C: “Scasse pirchia ci stavi – e c’ire macari du orate fa; nuta mintali di Catarelli – la signurina Livi a tilifuno… “.

M: “Purca puttania! Ma pirchia non mi lo dicissa?”.

C: “Pirchia niuna cusa vulava” , e si niscì dal su officia…

Muntilbano haviva un cori d’asina ed uni di liona, ma dovitti pigliari la curnetta e dicitti: “Livi, come stavi care?”.

Livi: “Ora o due ore fa?”.

Muntilbano: “(…)”.

L: “Va bene Salvo non fare la vittima, ma che stavi facendo per non rispondermi?”.

M: “Stavi appriparanda una rilationa per il Questuri”.

L: “E tu preferisci la relazione del Questore a me?”.

M: “Ma che mintula dicia: est clara che prifirsca a tibi”.

L (arraggiatissima): “E allora perchèèèèè non mi hai rispostooooooo?”.

E gli attirai il tilifono nfacciula…

Muntilbano eri nfuscata nira: si rimisi a laburai sulla rilationa e la finitti: chiamai a Catarelle e gli dissi di inviarle digitali all’officia del singuri Questuri.Che fari, ura? , tilifonari alla su zita a Buccadassi o fari dicantari todo?

A salvarla intevenni il fata: il tilifuno principari a sunari nova. Muntilbano arrispuse: “Chi scassa?”

Catarelle: “Ia e non vola nihilo… “,

Muntilbuno: “Allura che vola?”.

C: “Ci stavi la signurina Livi al tilifono ma nun saccia che vola… “.

M: “Passamilla”.

“Salvo, hai finito di corteggiare il Questore?”:

M: “Sissi”.

L: “E l’hai conquistato?”.

M. “Ancura non lo sapio: io la rilationa la ammandai”.

L: “Bene, prego per te”.

M: “Gratia”.

L. “Ora puoi dedicare qualche minuto alla tua donna?”.

M: “Sissi”.

L: “Che facciamo per Capodanno?”.

M: “Ma è tarda per pensarcia… “.

L: “Hai ragione, allora ne discuterò con quel mio amico architetto… ”.

M: “Livi, non mi fari ncazzari”.

L: “Allora deciditi: io pensavo di andare qualche giorno a Vienna… “.

M: “Ma a Vienni ci stavino gli Osterricci”.

L: “Allora decidi tu: dove mi porti?”.

M: “Facimma accussì: scinna a Vigati e poia ci pinsamma… “.

L: “Sei il solito personaggio: infido ed egoista”.

M: “Ma a mia il Capudanni mi havi simpre facta metu… “.

L: “Ma perché?”.

M: “Non havio mai accapita a chi sirva… “.

L: “(…)”.

Tututtuttutut

Il tilifono caddi…

Chi sciarria a Capudanna, ….