Di Marzio: “Mertens non è una priorità di Gattuso, non ci sono segnali di un rinnovo”

Il giornalista di Sky: “Mai titolare col nuovo allenatore. Invece Callejon viene confermato per la seconda volta di fila nonostante il ballottaggio con Lozano”

“Non ci sono grandi segnali di rinnovo. Per Gattuso non è una priorità”.

Secondo Gianluca di Marzio, si fa sempre più difficile la trattativa per il prolungamento del contratto di Dries Mertens con il Napoli.

Anche il giornalista di Sky nota che l’attaccante belga

“va in panchina per la seconda volta di fila con Gattuso. A differenza di Callejon, confermato per la seconda volta nonostante il ballottaggio della vigilia con Lozano. Questo sì che è un segnale”.

Un segnale del fatto che Mertens non è dunque una priorità per il nuovo tecnico del Napoli, che non esita a privarsene nell’undici che scende in campo dal primo minuto contro il Sassuolo.