CorSport: Manolas e Luperto pronti per l’Inter. In forse Koulibaly e Maksimovic

Alla ripresa degli allenamenti, lunedì, saranno valutate le loro condizioni ed eventualmente previsti esami strumentali

Lunedì, alla ripresa degli allenamenti, lo staff medico del Napoli valuterà le condizioni dei difensori infortunati, scrive il Corriere dello Sport. La lista è lunga. Comprende Manolas, Koulibaly, Maksimovic e Luperto. Le loro assenze sarebbero gravissime in vista del 6 gennaio, quando il Napoli affronterà l’Inter.

“Manolas e Luperto sperano d’esserci, con l’Inter, e ci conta anche l’allenatore che li ha schierati insieme col Sassuolo salvo poi stravolgere l’equilibrio difensivo all’intervallo. Entrambi contano di recuperare, ci sono buone possibilità, tutto dipenderà da quello che accadrà nei prossimi giorni, dalle risposte fisiche di ognuno”.

Continueranno il lavoro differenziato per cercare di ristabilirsi in fretta anche Maksimovic e Koulibaly. Il difensore senegalese, soprattutto, ha voglia di rientrare presto per cancellare l’errore che ha portato al gol di Kulusevksi del Parma.

Il difensore senegalese si è infortunato proprio in quella occasione, rimediando una distrazione al bicipite femorale della coscia destra. Cosa che lo ha costretto a saltare il Sassuolo.

“Il dottor Canonico lo valuterà alla ripresa, nel caso pronti nuovi esami strumentali. Il Napoli cercherà di recuperarlo quanto prima, ovviamente con cautela”.