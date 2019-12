CorSport: Lobotka in pole per il ruolo da regista

Il Celta Vigo è disposto a dimezzare la clausola da 50 milioni.

Ora che sembra essersi allontanato Torreira (per l’arrivo di Arteta all’Arsenal) il Napoli ha dovuto individuare un nuovo obiettivo di mercato per il ruolo da regista. Ecco che è spuntato di nuovo il nome di Lobotka, scrive il Corriere dello Sport. In passato il calciatore è stato più volte accostato al mercato del Napoli. Raccomandato anche da Hamsik in tempi non sospetti, potrebbe essere lui il nuovo regista del centrocampo a 3 di Gattuso.

“Un anno e mezzo fa, quando arrivò Ancelotti, Lobotka è stato il centrocampista più corteggiato dal Napoli, il riferimento in mezzo al campo per custodire lo sviluppo del proprio calcio: poi venne scelta una strada diversa, la versatilità da preferire agli specialisti del ruolo, e non se ne fece nulla”.

Il problema fu soprattutto la clausola da 50 milioni. Problema che resta, ma che

“il Celta Vigo abbasserebbe fino a dimezzare e il Napoli, che ha bisogno di luce, ci arriverebbe con un prestito oneroso da cinque milioni e il riscatto obbligatorio da venti o venticinque. Ma siamo ancora nel campo delle ipotesi, anche se Lobotka in questo momento ha sorpassato Torreira”.