CorSport: Gattuso dà la carica al Napoli invitando le giovanili all’allenamento

Il tecnico ha voluto che i 300 ragazzi ospiti a Castel Volturno assistessero alla seduta di ieri per ricostruire l’aspetto mentale della squadra

Rino Gattuso prova a dare una scossa al Napoli. E lo fa cercando di utilizzare anche il supporto dei ragazzi delle giovanili del club. Il Corriere dello Sport racconta che ieri, al centro tecnico di Castel Volturno, sono stati ospiti proprio i giovani del Napoli e che l’allenatore li ha invitati ad assistere all’allenamento.

“il tecnico li ha incontrati in un grande salone dell’albergo attiguo al centro sportivo di Castel Volturno, quello dove la squadra trascorre le vigilie in ritiro per intenderci, e poi, a fine chiacchierata li ha invitati alla seduta dei grandi”.