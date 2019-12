CorMez: Younes in partenza. Per Ghoulam si decide alla ripresa

L’ex Ajax ha totalizzato finora solo 148 minuti. Gattuso si riserva di valutare la possibilità di recuperare l’algerino, che altrimenti andrà all’Olympique Marsiglia

Per liberare il posto in lista Uefa al nuovo rinforzo in mediana che sarà acquistato sul mercato, c’è bisogno di un’operazione in uscita. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che è molto probabile che ad andar via dal Napoli sarà Amin Younes.

“Riguardo agli esterni d’attacco c’è abbondanza, gli indizi portano a Younes che ha totalizzato solo 148 minuti. Soltanto Gaetano e il mai utilizzato Karnezis hanno giocato meno. L’ex Ajax non ha ancora trovato spazio con Gattuso, lo scorso gennaio a fine mercato gli fu negata l’opportunità di andare in prestito al Celta Vigo, stavolta dovrebbe essere ceduto”.

Non si sa invece ancora bene quale sarà il futuro di Ghoulam. Gattuso si riserva di capire se è possibile recuperarlo. Scrive il quotidiano:

“Il futuro di Ghoulam, invece, è ancora in stand-by, Gattuso vuole valutarlo alla ripresa degli allenamenti per rendersi conto delle sue condizioni atletiche e valutare se può rappresentare una risorsa per la fascia sinistra. A Castel Volturno si torna a lavorare il pomeriggio del 30 dicembre, entro qualche giorno sarà deciso il futuro dell’algerino che piace all’Olympique Marsiglia”.