CorMez: l’agente di Callejon si muove sul mercato spagnolo

Quilon lavora per la possibilità di un approdo in Spagna a parametro zero nel caso in cui il contratto con il Napoli non sarà rinnovato

Il contratto di Josè Maria Callejon con il Napoli scade a giugno. Il suo trasferimento in Cina, ipotizzato in un primo momento, sembra essere naufragato di fronte al tetto salariale imposto dalla Cina per gli stranieri che sbarcano in Oriente. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, l’agente del calciatore si starebbe per questo motivo rivolgendo altrove, in Spagna.

Scrive il quotidiano:

“Le storie più significative riguardano, però, Callejon e Mertens che hanno il contratto in scadenza a giugno. Il tetto salariale in arrivo per gli stranieri nel campionato cinese allontanano le voci sul presunto trasferimento dello spagnolo al Dalian in inverno. A dicembre ci sono stati dei contatti tra De Laurentiis e Callejon ma l’accordo non c’è, il suo agente Quilon si sta muovendo sul mercato spagnolo per un eventuale approdo a parametro zero se non sarà rinnovato il contratto con il Napoli”.