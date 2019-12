Buffa: “Gli sportivi oggi sono prigionieri di se stessi. Me lo ha detto anche Ancelotti”

Su Repubblica, Angelo Carotenuto intervista Federico Buffa. Il giornalista, narratore, su Sky, di bellissimi ritratti di sportivi, racconta gli inizi della sua carriera e dichiara di odiare la parola storytelling, di considerarla oscena.

Ammette di avvertire una grande responsabilità nei confronti del suo pubblico, costituito da molti giovani

«I ragazzi italiani non sono così passivi come vengono rappresentati. Ho il privilegio di avere un pubblico giovane. È una responsabilità che sento e che mi prendo».

Ammette di avere un debole per la storia di Phelps

E considera il pugilato lo sport più letterario esistente?

«Benché non esista più, o forse proprio per quello. Quando Scorsese sale con la steady cam sul ring di Toro Scatenato, cambia la storia del cinema. Ti mette dentro il match. Da bambino andavo in bici sotto casa di Riva e aspettavo che uscisse sul balcone a fumare. Gli sportivi di oggi sono prigionieri di se stessi. Ancelotti mi ha detto: sono cresciuto zappando la terra, questi ci mettono 10 minuti per sistemarsi i capelli prima di giocare».

Racconta di preferire raccontare le storie del passato, piuttosto che l’attualità e di essere riservato.

«Sono abbastanza abile nell’anticipare l’obiezione. È un privilegio raccontare storie del passato anziché l’attualità. Ti salva. Non ho nessun problema ad ammettere che questo non è più il mio mondo. Non ho attrazione per i social media. Ho un’ossessione per la privacy. Vivo per conto mio con le persone che mi piacciono. Ammetto di essere un anziano».