Spalletti: “Yildiz importantissimo per noi. Sul mercato la dirigenza si sta impegnando”

Spalletti dopo la gara vinta contro il Chelsea: "Kenan è importantissimo per noi e stiamo gestendo il minutaggio. Mercato? Non sono la persona più adatta per parlare" (Sky)

Luciano Spalletti, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Chelsea in amichevole. “Questi test raccontano il percorso che stai facendo. Durante la gara siamo sempre stati squadra, sia nel soffrire al limite che nelle ripartenze; è stato di compattezza l’atteggiamento” ha ammesso il tecnico.

Spalletti ha anche elogiato il Chelsea spiegando come i londinesi siano una squadra in grado di costruire dal basso per poi finalizzare. “Non porti la sfida in fondo se pensi solo a difenderti contro di loro, si deve pressare e giocare con coraggio“. Il tecnico di Certaldo ha parlato anche di Yildiz, tornato in campo.

Da Yildiz al mercato: l’analisi di Spalletti

“La cosa che ci fa più piacere è che non abbia dolore; Kenan è importantissimo per noi e stiamo gestendo il minutaggio per averlo pronto per l’inizio del campionato” ha spiegato l’allenatore di Certaldo. Parole al miele, poi, per Zhegrova, autore del gol vittoria. “Ha fatto bene, ha mostrato le sue capacità con il pallone tra i piedi. Conta la prestazione, non basta un gol oppure un assist“.

Chiosa finale ed immancabile sul mercato, ma Spalletti riesce a non sbottonarsi. “Non solo la persona adatta per parlare di questo. Ho un buon rapporto con la società e la dirigenza si sta impegnando ad eseguire quanto detti“.