Spalletti: “Ho una Juve più forte. Alajbegovic e Kolo Muani sono un vantaggio per la squadra”

La Juventus sembrava dormiente in sede di calciomercato, ma poi ha preso sia Kolo Muani che Alajbegovic.

Juventus, Spalletti rilancia la squadra bianconera: le sue parole

Lo stesso Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa prima della gara di Hong Kong contro il Chelsea, ha affermato di avere ora una squadra più forte:

“Avere calciatori che vengono con entusiasmo è sempre un vantaggio per la squadra. Li conosciamo, li abbiamo seguiti, prima di loro ne erano arrivati altri due e hanno contribuito a rendere la squadra più forte sulla carta. Ora c’è da trovare gli equilibri della squadra, ma sono soddisfatto del lavoro della società e dell’aver raggiunto questi giocatori. Uno è un profilo giovane e importante, era un pallino del direttore che lo aveva già seguito lo scorso anno. Su Kolo Muani, tutti nello spogliatoio mi avevano parlato di un ragazzo eccezionale, poi come calciatore lo conosciamo tutti, era riuscito a piacere a club importantissimi come PSG e Tottenham. Ho una Juve più forte”.

Su Yildiz e gli obiettivi di calciomercato bianconeri:

“Siamo molto contenti di Kenan, valuteremo domani durante la partita. Cercheremo di farlo essere a disposizione per qualche minuto. Il suo recupero comunque è come ce lo aspettavamo e quindi siamo soddisfatti, la parte medica ha fatto un buon lavoro. Conosco la qualità dei direttori perché li conosco da molto tempo. Fino a questo momento ci hanno fatto vedere quale è stata la qualità del loro lavoro, quindi ho piena fiducia. Sanno e sappiamo, perché abbiamo un buon rapporto, che ci sono un paio di situazioni da completare e sono rimasti a casa proprio per questo, per sfruttare al meglio eventuali occasioni di mercato. Mi aspetto di giocare contro un Chelsea fortissimo, con un allenatore bravo e capace. Sarà una partita impegnativa, ma proprio da queste partite vedremo se saremo già dentro la stagione oppure no. Non si può entrarci piano piano, bisogna partire forte per essere subito al livello di squadre come il Chelsea”.