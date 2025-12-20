Spalletti: «Gli avversari sanno quanto è forte Yildiz più di lui stesso»

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo aver battuto la Roma

Le parole di Spalletti

«La partita è una scatola vuota che va riempita e non puoi riempirla solo con quello che sai fare. Yildiz nel secondo tempo ha coperto la fascia sinistra. I suoi avversari sanno quanto è forte più di lui stesso. Quando si gioca contro squadre di livello e allenate bene, se non c’è la fase difensiva di calciatori come Yildiz e Conceicao loro ti scavano. Zegrova questo non lo sa fare, poi se lo metti in condizione di fare gli uno contro uno a venti metri dalla linea di fondo è micidiale. Ci sono dei momenti in cui siamo in difficoltà e perdiamo palloni. Nel primo tempo arrivavamo sempre tardi sui quinti. La loro pressione costante ti fa perdere la lucidità e ti mettono nelle condizioni di non avere fiato per le ripartente. Nel secondo tempo siamo stati più in partita e abbiamo avuto la possibilità di creare delle soluzioni importanti».

La cosa bella della Juventus è l’umiltà e la determinazione che ho visto nei giocatori. Zegrova, dopo l’errore del 2-1 è rientrato scattando e quindi aveva capito l’errore

«Ma Zegrova non lo potrà mai fare in maniera solida. In fase difensiva diventa una cosa liquida perché non ha quelle caratteristiche lì. Oramai è tutto un duello fisico e ti mettono nelle condizioni di avere sempre l’avversario alle spalle. Quando Gasperini dice di avere una squadra forte dice bene»

I numeri dicono che avete vinto due partite fondamentali

«Non fate questi discorsi, tutte le partite sono difficili. È chiaro che vincere imparando delle cose, diventa un doppio salto di conoscenze. Sono le vittorie che ti infondono fiducia e ti danno la consapevolezza di potertela giocare alla pari»