Seba Esposito, certificato per “motivi di stress”: è scontro col Cagliari sulla visita medica

Sempre più caos attorno a Sebastiano Esposito. L’attaccante del Cagliari ha ormai rotto con l’ambiente rossoblù a causa del rinnovo di contratto ed è ormai ai ferri corti con il club. A ricostruire l’intera vicenda dando anche aggiornamenti sui nuovi sviluppi, è Nicolò Schira attraverso i suoi canali social.

Esposito, dopo il mancato accordo sul prolungamento con adeguamento, una promessa non mantenuta dai sardi, tramite il suo legale, ha inviato un certificato medico al club valido per motivi di stress dal 2 al 12 agosto. Il Cagliari è però passato al contrattacco. Oggi ha infatti richiesto di effettuare una visita medica ma il calciatore non sembra interessato a presentarsi, nonostante sia consapevole di una possibile multa del 20% sullo stipendio mensile di agosto.

Il Cagliari, però, potrebbe chiedere al Collegio di Garanzia del Coni anche la sospensione dell’intero stipendio del mese di agosto. Una situazione che rende davvero impossibile, ormai, vedere Esposito ancora con la maglia del Cagliari anche perché sia lui che il suo procuratore si sentono traditi anche dal tecnico. La situazione, al momento, non è più per una questione economica quindi.