Restyling Maradona, l’assessore Cosenza: “Durante i lavori il Napoli non perderà alcun posto a disposizione”

In conferenza di presentazione del progetto: " A breve partirà la gara d'appalto. Lo stadio sarà dotato di pannelli fotovoltaici. Si arriverà a 63.300 posti, ai quali si aggiungeranno altri 8.568. L'aumento riguarderà Curva A, B e Distinti"

Intervenuto in conferenza stampa, Edoardo Cosenza, ha così presentato il progetto di restyling del Maradona,

Le parole di Cosenza

“Le gradinate sono state avvicinate al terreno di gioco. L’Uefa valuta anche gli elementi legati al turismo, al patrimonio storico della città e alla capacità di ospitare eventi. Il marchio Napoli oggi richiama circa 20 milioni di turisti, oltre al valore dell’accoglienza. Un altro aspetto fondamentale preso in considerazione è stato quello dell’Alta Velocità. Secondo i criteri Uefa, il tifoso dovrebbe raggiungere lo stadio attraverso il trasporto pubblico almeno nell’80% dei casi. Napoli, sotto questo punto di vista, rispetta il requisito.

Il progetto ha ricevuto l’approvazione dalla Conferenza dei Servizi e, non appena arriverà il via libera, si procederà con la gara definitiva. Nel confronto tra lo stadio, Diego e Napoli non c’è partita per la forza dell’impatto che la città può avere in questa prospettiva. Abbiamo inserito anche numerosi altri elementi che raccontano e rappresentano la storia della nostra città. Il gruppo di partecipazione è coordinato da Enzo Brandi insieme all’ingegnere Toscano. Inoltre c’è una grande struttura interna al Comune che sta lavorando al progetto”

Altri dettagli

“L’area esterna del Maradona si trasformerà in un parco verde di 5 ettari. È prevista anche la Maradona Experience, che però non rientra nel finanziamento. Lo stadio sarà dotato di pannelli fotovoltaici, il terzo anello verrà modificato, la copertura sarà ampliata e saranno realizzati nuovi spazi dedicati all’ospitalità.

Verrà inoltre realizzata una nuova facciata. Il nuovo primo anello sarà collocato all’altezza delle panchine. Durante i lavori il Napoli non perderà alcun posto a disposizione. Lo spazio compreso tra primo e secondo anello sarà destinato ad altre attività, tra cui la Maradona Experience. Anche sulla copertura verrà installato il fotovoltaico.”

Gli Skybox e i posti in più

Continua l’assessore:

“Saranno realizzati 16 skybox in tribuna, oltre a una zona riservata ai vip e agli sponsor. Ci sarà l’area Hospitality che, insieme ai servizi dedicati, permetterà agli ospiti di assistere alla partita direttamente dalla vetrata della tribuna. Ogni skybox sarà composto da 16 posti. Dal lato dei murales troverà spazio la Maradona Experience, che non rientra in questo progetto. Sono previsti anche i parcheggi richiesti e tutti i requisiti sono stati rispettati. Ci sarà inoltre una grande area dedicata al settore broadcast. L’Uefa ha richiesto 300 postazioni per i giornalisti e sarà presente una grande mixed zone sul lato della Curva B.

Ci sarà un incremento della capienza: si arriverà a 63.300 posti, ai quali si aggiungeranno altri 8.568. Va precisato che l’aumento riguarderà principalmente Curva A, Curva B e Distinti. La Tribuna resterà sostanzialmente invariata, anche per la presenza degli skybox e degli altri spazi dedicati.”