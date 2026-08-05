Portiere Napoli: ritorno di fiamma per Atubolu, il Friburgo chiede 15 milioni

La cessione di Gutierrez ha probabilmente aperto uno spiraglio nell’economia ristretta del Napoli e, proprio per questo, oltre a Badiashile — che, ahinoi, sembra ormai vicinissimo — la dirigenza azzurra sta cercando anche un rinforzo tra i pali. In tal senso, con Vanja Milinković-Savić in uscita, è tornato di moda Noah Atubolu del Friburgo. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.
Milinkovic in uscita: il Napoli punta Atubolu
Scrive Vincenzo D’Angelo:
“La novità di queste ultime ore riguarda il portiere. Milinkovic Savic resta in uscita, nel frattempo il Napoli è tornato a sondare il mercato e a riaprire vecchi file: un anno fa, Manna mise gli occhi su Noah Atubolu, portiere del Friburgo.
Conte gli preferì Milinkovic, ma l’interesse del Napoli è rimasto intatto. Tanto che adesso il portiere tedesco è tornato a essere un pensiero forte nel quartier generale del Napoli”
Il prezzo del Friburgo e la concorrenza della Juve
Secondo la Gazzetta, l’entourage del giocatore è in Italia e avrà contatti sia con il Napoli sia con la Juventus (lo sappiamo bene: sono entrambe alla ricerca di un portiere). Il contratto di Atubolu scade nel 2027 e il classe 2002 ha già rifiutato le offerte di rinnovo del Friburgo. Il club tedesco, dal canto suo, ha già fatto il prezzo: 15 milioni di euro. Per il Napoli c’è un vantaggio: qui, Noah, potrebbe giocare la Champions”
Vedremo chi farà il primo passo.