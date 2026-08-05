Portiere Napoli: ritorno di fiamma per Atubolu, il Friburgo chiede 15 milioni

La cessione di Gutierrez ha probabilmente aperto uno spiraglio nell’economia ristretta del Napoli e, proprio per questo, oltre a Badiashile — che, ahinoi, sembra ormai vicinissimo — la dirigenza azzurra sta cercando anche un rinforzo tra i pali. In tal senso, con Vanja Milinković-Savić in uscita, è tornato di moda Noah Atubolu del Friburgo. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

Milinkovic in uscita: il Napoli punta Atubolu

Scrive Vincenzo D’Angelo:

“La novità di que­ste ultime ore riguarda il por­tiere. Milin­ko­vic Savic resta in uscita, nel frat­tempo il Napoli è tor­nato a son­dare il mer­cato e a ria­prire vec­chi file: un anno fa, Manna mise gli occhi su Noah Atu­bolu, por­tiere del Fri­burgo.

Conte gli pre­ferì Milin­ko­vic, ma l’inte­resse del Napoli è rima­sto intatto. Tanto che adesso il por­tiere tede­sco è tor­nato a essere un pen­siero forte nel quartier generale del Napoli”

Il prezzo del Friburgo e la concorrenza della Juve