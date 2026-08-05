Portiere Napoli: ritorno di fiamma per Atubolu, il Friburgo chiede 15 milioni

Il portiere del Friburgo. La Gazzetta: "L'entourage del giocatore è in arrivo in Italia e parlerà con Napoli e Juve. Il portiere guarda con interesse al Napoli per la Champions"

Portiere Napoli: ritorno di fiamma per Atubolu, il Friburgo chiede 15 milioni

Mg Istanbul (Turchia) 20/05/2026 - finale Europa League / Friburgo-Aston Villa / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Noah Atubolu