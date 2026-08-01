Napoli, seduta mattutina: assente Alisson, McTominay sfiora il gollasso in rovesciata

Poco più di un’ora è durata la sessione mattutina di allenamento del Napoli al Patini di Castel di Sangro, l’unica prevista per oggi, con una delegazione della squadra che in serata raggiungerà Napoli per la festa del Centenario. Alle 10 squadra in campo per la sessione iniziata con il pallone e le transizioni offensive tre contro due, con i tifosi che sulle tribune piene dell’impianto hanno assistito divertiti acclamando soprattutto Mazzocchi e Politano.

Successivamente esercitazione con grande intensità sulla metà campo 11 contro 11; in rete Lucca dopo una combinazione sull’asse Politano-Mazzocchi mentre McTominay sfiora soltanto la rete di rovesciata, ormai il suo marchio di fabbrica. In tribuna presente anche il ds Manna. Assente Alisson così come Beukema e Gilmour, ha preso parte alla seduta Gutierrez. Nella partitella botta per Mazzocchi – che esce toccandosi il bicipite femorale – ed Hojlund. Rrahmani nel finale non ha partecipato alla partitella finale.

Allegri ed i suoi vice hanno seguito attentamente la seduta dando indicazioni in più occasioni sui movimenti di difensori e mezz’ali.