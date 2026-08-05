Napoli-Osasuna 0-0, presenti anche De Bruyne e De Laurentiis (LIVE)

Il Napoli affronta l’Osasuna per il terzo match estivo prima della ripresa del campionato a fine Agosto contro il Genoa. Allegri per questa sfida si affida ancora al 4-3-3 dell’ultima uscita. Meret tra i pali, davanti a lui poi la difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci e Spinazzola. Sulla linea di centrocampo ci sono Anguissa, Lobotka e Folorunsho. Tridente davanti composto da Politano, Hojlund e Giovane. Come tutti i match estivi durante l’intervallo gli allenatori saranno pronti a rivoluzionare le rose per testare tutti gli elementi della squadra. Nelle fila degli spagnoli in panchina presente anche una vecchia conoscenza della serie A, Ante Budimir. Prima uscita per gli azzurri al Teofilo Patini di Castel di Sangro, dopo le due partite a Dimaro contro Arezzo e Carrarese. Spalti gremiti e quasi l’intero sold-out, compreso il settore ospiti. A testimonianza che si respira aria di primo vero test provante per entrambe le squadre. Da segnalare nel Napoli, l’assenza dal primo minuto di McTominay. Ordinaria amministrazione delle energie per lui e Rafa Marin, tenuti fuori a scopo precauzionale per aumentare eccessivamente i carichi prima dell’inizio della stagione.

Allo stadio sono presenti anche il presidente Aurelio De Laurentiis e Kevin De Bruyne a bordo campo, giocatore belga che per esserci alla festa del centenario aveva anche utilizzato un jet privato, testimonianza della testa pienamente all’interno del progetto.

14′ Napoli che cerca una quadra per scardinare la difesa avversaria

11′ Primi dieci minuti di gioco, partita bloccata in questo avvio. Si fanno sentire i carichi pesanti dei ritiri per entrambe le squadre

5′ Inizio aggressivo degli spagnoli, e azzurri in leggera difficoltà difensiva

1′ Inizia il match al Teofilo Patini