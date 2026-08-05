Napoli-Osasuna, formazioni ufficiali: Allegri punta su 4-3-3, out McTominay, Marianucci e Folorunsho titolari
Max Allegri ha scelto l'undici che giocherà contro l'Osasuna: Scott McTominay e Rafa Marin non parteciperanno al match
Il Napoli scenderà in campo tra poco meno di un’ora contro l’Osasuna. La prima amichevole internazionale per gli azzurri guidati da Max Allegri. Il tecnico ha reso nota la formazione ufficiale con cui il Napoli scenderà in campo dal 1′.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Folorunsho; Politano, Hojlund, Giovane.
A disp.: Pugliese, Contini, Milinkovic, Garofalo, Cheddira, Olivera, Baridò, Lucca, Vergara, Alisson, Obaretin, Mazzocchi, Pereyra, Prisco, Lang. All.: Allegri.
Nel 4-3-3, quindi, confermato Meret tra i pali, la novità è Marianucci titolare al centro accanto a Rrahmani con Rafa Marin nemmeno in panchina al pari di McTominay. Come informa il Napoli, in via precauzionale Scott McTominay e Rafa Marin non parteciperanno al match. Folorunsho titolare con Anguissa e Lobotka.