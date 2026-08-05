Napoli, chiudi in fretta per Favasuli: è arrivato lo Sporting (Schira)

42 presenze con due gol e nove assist per Favasuli la scorsa stagione: lo Sporting Lisbona ha mostrato interesse nei suoi confronti ma il Napoli è ancora in vantaggio

Il Napoli ha messo nel mirino Costantino Favasuli già da diverse settimane. L’ha addirittura bloccato ed il suo acquisto sembra davvero ad un passo per una cifra che dovrebbe oscillare tra gli otto ed i 10 milioni di euro (contratto fino al 2031 per il calciatore). Al momento, però, l’affare non è affatto chiuso ed il rischio di una beffa è davvero alto. A tal riguardo, Nicolò Schira, sui suoi canali social, svela l’interesse dello Sporting Lisbona nei confronti del terzino del Catanzaro.

Al momento, però, lo stesso esperto di mercato spiega che il Napoli è ancora in pole per accaparrarsi il calciatore. Classe 2004, Favasuli è reduce da un’ottima stagione a Catanzaro, con 42 presenze condite da due gol e ben nove assist giocando da esterno a tutta fascia. Nel corso dell’esperienza in Calabria ha anche giocato sulla corsia mancina, qualità che lo rende decisamente duttile.

Il suo agente è Mario Giuffredi che ha in procura – tra gli altri – i “napoletani” Di Lorenzo, Vergara, Marianucci, Politano e Folorunsho.