Milan, Amorim è preoccupato: acquisti fermi a Ramos e Gila
già così ha una squadra nettamente più forte di quella che aveva Allegri. Al portoghese non basta. Cardinale gli aveva promesso altro
L’estate del Milan di Ruben Amorim continua ad essere sulle montagne russe. Dopo i grandi arrivi di Goncalo Ramos e Gila (che dovrerbbe saltare il derby con l’Inter), infatti, il mercato rossonero si è nuovamente bloccato.
Milan, non arrivano più acquisti: cosa è successo?
Come riportato dal Corriere dello Sport, le mancate cessioni di diversi giocatori stanno tenendo fermo il fronte nuovi acquisti. Diversi calciatori rossoneri sono sul mercato (vedi i vari Estupinan, Tomori, Loftus-Cheek, Fofana, Ricci, Musah, Gimenez e Leao), ma senza un abile dirigente anche nell’arte del ‘saper vendere’ nessuno di questi è ancora partito.
Ruben Amorim continua a lavorare con grande entusiasmo in Australia (dove il Milan sta svolgendo una tournée), anche se sta venendo meno quell’appoggio promessogli da Gerry Cardinale in sede di calciomercato. La prima giornata con il Torino dell’ex Abate, nel frattempo, è sempre più vicina, visto che che la trasferta contro i granata è tra venti giorni.