Mazzarri: “Sono stato invitato per il Centenario del Napoli, ma ero impegnato con l’Iraklis”

Mazzarri a Sky: "I napoletani hanno un cuore pazzesco e mi vogliono bene"

La festa del Centenario del Napoli a Piazza Plebiscito è stata elogiata da tutti, anche se c’è stata qualche critica nel non vedere alcune figure che hanno fatto la storia della squadra azzurra. Il club ha fatto sapere di aver invitato tutti e chi era assente è stato solo per motivi personali. A dimostrazione di ciò sono arrivate anche le dichiarazioni di Walter Mazzarri.

Mazzarri: “Sono contento che il Napoli sia tornato un team vincente”

L’ex allenatore del Napoli, ora all‘Iraklis Salonicco (club greco accostato anche a Lorenzo Insigne, poi andato alla Sampdoria), ha rilasciato queste dichiarazioni a Sky Sport:

“Ho i napoletani nel cuore, mi avevano invitato per il Centenario, ma come vedete sono impegnato qui (ride, ndr). Sono contentissimo che il Napoli sia tornato una squadra vincente, i napoletani hanno un cuore pazzesco e mi vogliono bene”.

Mazzarri ha spiegato poi la sua decisione di allenatore un team grego:

“Sono qui da 15 giorni, ho rifiutato diverse piazze anche più complicate, come in Russia. Dopo oltre vent’anni di carriera ho scelto prima il luogo e poi la squadra. Sono sempre stato innamorato della Grecia e avevo voglia di rientrare, di tornare a divertirmi.”