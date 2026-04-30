Mazzarri torna in pista: sarà l’allenatore dell’Iraklis Salonicco. Virale l’accoglienza coi fiori

Walter Mazzarri riparte dalla Grecia: sarà il nuovo allenatore dell’Iraklis Salonicco, squadra appena tornata nella massima serie greca. Due anni dopo la sua esperienza sulla panchina del Napoli, il tecnico toscano è sbarcato a Salonicco accolto con un mazzo di fiori, l’eterno occhiale da sole al suo posto. Lo ha annunciato Sky Sport.

Mazzarri al Napoli: il precedente del 2024

L’ultima avventura di Mazzarri in panchina risale alla stagione 2023-24. Fu il secondo allenatore di quell’annata dopo Rudi Garcia (oggi Ct della nazionale belga), in una stagione segnata dall’avvicendamento di tre tecnici. La vittoria a Bergamo al suo debutto fu un bell’abbaglio, ma quando sei disperato tutto diventa una scialuppa di salvataggio. Alla fine, comunque, vinsero i flutti: un pareggio casalingo con il Genoa, gol di Ngonge allo scadere al termine di una gara opaca, segnò la fine della sua gestione. Dopo di lui arrivò Calzona e il resto della storia lo ricordiamo bene.

Perché Mazzarri ha scelto la Grecia

Ora eccolo sbarcare nella culla della civiltà occidentale, pronto a tornare in pista. L’Iraklis Salonicco è una delle squadre storiche del calcio greco e quest’anno ha ottenuto la promozione in Super League, il massimo campionato. Per Mazzarri è una scommessa su un progetto in costruzione, lontano dai riflettori della Serie A.