Manfredi: “La riqualificazione dello stadio ci consentirà di ospitare finali di Champions League e non solo”

Intervenuto in conferenza di presentazione del progetto del Maradona, Gaetano Manfredi ha così parlato.

Le parole di Manfredi

“Oggi presentiamo il dossier del progetto relativo alla candidatura della città per gli Europei del 2032. È stato un lavoro durato un anno, portato avanti attraverso il confronto con gli organismi nazionali e internazionali. Vorrei ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato con noi, lavorando anche con lo spirito e la passione dei tifosi. Ringrazio l’intera struttura del Comune, la Regione Campania e Roberto Fico, che ci è stato sempre vicino anche sotto il profilo economico. Abbiamo fatto tutto il possibile per costruire una candidatura competitiva e Napoli non poteva mancare, perché è una capitale del calcio e non solo.

Il dossier si fonda sulla riqualificazione dello stadio Maradona e su numerosi altri requisiti richiesti dall’Uefa. Sono previsti anche interventi di recupero e valorizzazione dell’intera area di Fuorigrotta. Ci auguriamo che questa zona possa avere un utilizzo sempre più intenso anche grazie al Calcio Napoli, al quale garantiamo come sempre la nostra disponibilità. Il progetto ha avuto una copertura finanziaria e ha ricevuto anche l’autorizzazione.”

“Potremo ospitare finali di Champions”

“La riqualificazione dello stadio ci consentirà di ospitare finali di Champions League e non solo. È un ulteriore passo avanti per la nostra città. Edoardo vi ha illustrato gli elementi principali delle richieste Uefa. Il progetto è in linea con i requisiti stabiliti dalla Uefa. Lo stadio verrà realizzato comunque, indipendentemente dalla presenza o meno degli Europei.

Per come è stato pensato, questo impianto ha una sua vocazione legata a una grande società e al suo utilizzo. Il progetto preliminare presentato anni fa dal Napoli prevedeva già alcuni aspetti che oggi ritroviamo in questo piano. Lo stadio si farà.”