La Uefa vuole mettere le mani sulla Fifa, c’è anche Macron per il dopo Infantino

Ora la Uefa vuole eliminare per sempre (non fisicamente) Infantino

Accade a tutti i dominatori. Finiscono con l’essere divorati dall’avidità e dall’ingordigia. Sta finendo così anche Gianni Infantino che poi in realtà non è un dominatore. Stava provando a – e ci stava riuscendo – a ridurre la supremazia europea nel calcio e nel potere del calcio. Aveva messo a segno due colpi vincenti: Mondiale per Club e Mondiale a 48 squadre. Poi, però, probabilmente anche ottenebrato dai fasti americani, ha compiuto il passo più lungo della gamba. O meglio, ha preparato malissimo il passaggio del calcio al modello Formula Uno, con la separazione tra parte tecnica e parte commerciale e vendita ai privati della parte commerciale dei grandi eventi. Roba da seconda elementare, altro che “stanno uccidendo il calcio”. Ma l’ha organizzata malissimo e la Uefa ora vuole approfittarne e farlo fuori. Vedrete che si riuscirà, sparirà anche il Mondiale per club vera e propria spina del fianco dell’associazione diventata feudo di Ceferin (in questo caso nessuno dice niente ed è comprensibile perché la storia la scrive chi vince).

C’è anche Macron per la corsa alla presidenza Fifa

Fatto sta che ora la Uefa vuole papparsi la Fifa. I giornali inglesi da giorni non parlano d’altro. E ora si sono uniti anche i tedeschi (la Süddeutsche da sempre ostile a Infantino) e i francesi. Ieri le federazioni calcistiche di Galles ed Inghilterra hanno ritirato il loro appoggio a Infantino. IL New York Post ha gioco facile a fari circolare la notizia che Infantino avrebbe chiesto a Trump una sorta di protezione per la sua vacillante posizione. Ma soprattutto, come scrive anche Tony Damascelli sul Giornale, a Parigi circola la voce di un interessamento di Macron al posto di Infantino. Il presidente francese va a scadenza ad aprile e vorrebbe inserirsi nella politica del football. Tanto il calcio è una multinazionale. È politica vera. I presidente di Fifa e Uefa sono due capi di Stato.

Ora bisognerà vedere come si muoveranno Asia e gli altri continenti. Al momento sono anch’essi contro Infantino. Il Qatar è mosso da Al Khealifi. Sarà troppo tardi per gli asiatici quando capiranno che senza Infantino torneranno indietro di venti anni.