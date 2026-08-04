La Uefa vuole mettere le mani sulla Fifa, c’è anche Macron per il dopo Infantino
Infantino vacilla. La Uefa ora non molla l'osso. Se mette le mani sulla Fifa sparirà il Mondiale per club e tutto quel che stava facendo Infantino per ridurre la centralità dell'Europa
Ora la Uefa vuole eliminare per sempre (non fisicamente) Infantino
Accade a tutti i dominatori. Finiscono con l’essere divorati dall’avidità e dall’ingordigia. Sta finendo così anche Gianni Infantino che poi in realtà non è un dominatore. Stava provando a – e ci stava riuscendo – a ridurre la supremazia europea nel calcio e nel potere del calcio. Aveva messo a segno due colpi vincenti: Mondiale per Club e Mondiale a 48 squadre. Poi, però, probabilmente anche ottenebrato dai fasti americani, ha compiuto il passo più lungo della gamba. O meglio, ha preparato malissimo il passaggio del calcio al modello Formula Uno, con la separazione tra parte tecnica e parte commerciale e vendita ai privati della parte commerciale dei grandi eventi. Roba da seconda elementare, altro che “stanno uccidendo il calcio”. Ma l’ha organizzata malissimo e la Uefa ora vuole approfittarne e farlo fuori. Vedrete che si riuscirà, sparirà anche il Mondiale per club vera e propria spina del fianco dell’associazione diventata feudo di Ceferin (in questo caso nessuno dice niente ed è comprensibile perché la storia la scrive chi vince).
C’è anche Macron per la corsa alla presidenza Fifa
Fatto sta che ora la Uefa vuole papparsi la Fifa. I giornali inglesi da giorni non parlano d’altro. E ora si sono uniti anche i tedeschi (la Süddeutsche da sempre ostile a Infantino) e i francesi. Ieri le federazioni calcistiche di Galles ed Inghilterra hanno ritirato il loro appoggio a Infantino. IL New York Post ha gioco facile a fari circolare la notizia che Infantino avrebbe chiesto a Trump una sorta di protezione per la sua vacillante posizione. Ma soprattutto, come scrive anche Tony Damascelli sul Giornale, a Parigi circola la voce di un interessamento di Macron al posto di Infantino. Il presidente francese va a scadenza ad aprile e vorrebbe inserirsi nella politica del football. Tanto il calcio è una multinazionale. È politica vera. I presidente di Fifa e Uefa sono due capi di Stato.
Ora bisognerà vedere come si muoveranno Asia e gli altri continenti. Al momento sono anch’essi contro Infantino. Il Qatar è mosso da Al Khealifi. Sarà troppo tardi per gli asiatici quando capiranno che senza Infantino torneranno indietro di venti anni.