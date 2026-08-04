Inter, Chivu: “Lautaro Martinez e Thuram non dovrebbero essere pronti col Monza”
Chivu sull'assenza di Lautaro e Thuram contro il Monza: "Vediamo quanto tempo servirà per rimetterli in campo, non vogliamo esporci a troppi rischi"
L’Inter campione d’Italia in carica è sicuramente la favorita anche per il campionato che inizierà tra meno di venti giorni, anche se Chivu ha annunciato l’assenza dell’attacco titolare nella prima giornata di campionato contro il Monza.
Inter, Chivu ha annunciato le assenze dell’attacco titolare nel match contro il Monza
Il tecnico nerazzurro, come riportato dall’Ansa, ha infatti parlato così su Lautaro Martinez e Marcus Thuram:
“Dubito che saranno pronti per la prima di campionato. Vediamo quanto tempo servirà per rimetterli in campo, non vogliamo esporci a troppi rischi”
Sulla probabilissima assenza di Lautaro Martinez e Marcus Thuram contro il Monza incide sicuramente il fattore Mondiale. I due sono stati impegnati con le rispettive nazionali fino all’ultimo poi, praticamente, il centravanti francese non è mai stato a disposizione di Deschamps a causa di un infortunio. L’attacco nerazzurro contro i biancoscudati, dunque, dovrebbe essere formato dalla coppia Pio Esposito-Bonny.