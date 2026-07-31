Inter, Chivu in conferenza: “Squadra competitiva ma c’è sempre bisogno di calciatori importanti”

Cristian Chivu, alla vigilia dell’amichevole contro il Manchester City nella tournée australiana, ha parlato in conferenza stampa. Immancabile l’omaggio a Franco Baresi. “Ci uniamo al mondo dello sport nelle condoglianze alla famiglia di Franco Baresi. Tutti quelli che amano il calcio hanno perso una grande icona di questo sport“.

Passando ai temi di campo, Chivu non ha nascosto l’entusiasmo per la tournée. “Sicuramente è un piacere essere qui, in questo posto fantastico. Siamo in una fase di preparazione alla nuova stagione, ma è speciale per noi avere l’opportunità di giocare qui, contro una grande squadra come il Manchester City. Anche se entrambe le squadre non sono al 100%, sicuramente tutti saranno felici del livello che proveremo a mettere in campo“.

Il tecnico ha analizzato lo stato di forma dell’Inter. “La squadra sta bene, ha lavorato in Germania: ovviamente non siamo al 100% fisicamente, ma è normale. Per questo faremo del nostro meglio, mettendo in campo il massimo della nostra intensità possibile“.

Chivu sul mercato dell’Inter: “Chiedo di alzare il livello”

Chivu ha analizzato anche il tema mercato partendo innanzitutto dall’arrivo di Stones. “Sono contento dell’arrivo di Stones: è importante per noi per tante cose. Per la qualità, per la personalità, per il carisma. Aumenta il livello della nostra difesa. Al momento ci godiamo chi abbiamo qui, stiamo aspettando chi rientrerà dalle vacanze post-mondiali, poi abbiamo di fronte ancora un mese di calciomercato. La squadra è competitiva, ma c’è sempre bisogno di giocatori importanti, che ti fanno fare il salto di qualità e che ti permettono di rimanere in linea con le ambizioni di questa società. Chiedo di alzare il livello, ci piacciono i calciatori in grado di portare entusiasmo nel gruppo e valuteremo le opportunità“.

Chiosa finale su Maresca, elogiato senza remore. “Ha già vinto la Championship e il Mondiale per Club, è giovane ma ha già fatto molto bene. Penso sia l’uomo giusto per guidare il Club dopo Guardiola“.