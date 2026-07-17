Yamal è il quarto giocatore più falloso dei Mondiali: ne ha commessi ben 12
As: "Davanti a lui ci sono il marocchino Neil El Aynaoui (15 falli), il paraguaiano Cubas (14) e il tedesco Pavlovic (13). È anche quello che ne subisce di meno tra quelli con le sue caratteristiche: solo 8 in 404 minuti"
Yamal, i falli subiti…
“Lamine Yamal è l’esterno offensivo che si prende meno falli a favore tra quelli con caratteristiche simili. Nel corso del Mondiale, dove Lamine Yamal ha già accumulato 404 minuti, ha subito soltanto otto falli: uno ogni 50 minuti di gioco.
È il dato più basso tra i calciatori con un profilo simile. A guidare questa particolare classifica è Doku. Il belga, in 341 minuti giocati, ha subito 18 falli. Lo stesso numero di falli ricevuti da Bellingham, anche se l’inglese ha disputato una partita in più nel cammino della sua nazionale.
Due in meno ne ha subiti il francese Olise, Messi è fermo a quota 16, Salah a 13, Musiala a 11, Vinicius a 10…”
…e quelli commessi
Qui la particolarità:
“Il termine del match contro la Francia ha visto l’esterno destro della Spagna diventare il quarto giocatore più falloso del Mondiale. Davanti a lui ci sono il marocchino Neil El Aynaoui (15 falli), il paraguaiano Cubas (14) e il tedesco Pavlovic (13). Tre centrocampisti dal profilo prettamente difensivo.
Se il confronto viene fatto con altri giocatori di talento, il dato diventa ancora più curioso: a Doku sono stati fischiati contro soltanto quattro falli; Messi ne conta due; Musiala cinque; Vinicius quattro.”
Inifine, se il filtro viene applicato soltanto alla Spagna, Lamine Yamal risulta il giocatore più falloso della squadra: 12 falli commessi, davanti ai 9 di Rodri e Baena. Per As, questo confermerebbe la su attitudine dinfensiva.