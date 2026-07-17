Yamal è il quarto giocatore più falloso dei Mondiali: ne ha commessi ben 12

Riporta As:

“Lamine Yamal è l’esterno offensivo che si prende meno falli a favore tra quelli con caratteristiche simili. Nel corso del Mondiale, dove Lamine Yamal ha già accumulato 404 minuti, ha subito soltanto otto falli: uno ogni 50 minuti di gioco.

È il dato più basso tra i calciatori con un profilo simile. A guidare questa particolare classifica è Doku. Il belga, in 341 minuti giocati, ha subito 18 falli. Lo stesso numero di falli ricevuti da Bellingham, anche se l’inglese ha disputato una partita in più nel cammino della sua nazionale.

Due in meno ne ha subiti il francese Olise, Messi è fermo a quota 16, Salah a 13, Musiala a 11, Vinicius a 10…”