La possibilità che Messi tenesse in braccio Yamal neonato per poi ritrovarlo in finale Mondiale era una su 500 milioni

La foto – anzi, la serie di foto – che oggi tutti pubblicano e di cui tutti parlano con i toni dello stupore assoluto è del 2007. Fa parte di un calendario che il Barcellona fece con Unicef, che all’epoca era il suo sponsor. Le avete già viste ovunque: un giovane Leo Messi tiene in braccio un neonato Lamine Yamal; in un’altra gli fa… il bagnetto. I due si incontreranno da avversario 19 anni dopo domenica prossima, in una finale dei Mondiali.

Hay fotografías que, cuando fueron tomadas, no significaban nada. Hasta que el tiempo les dio un valor incalculable.

En 2007, el fotógrafo español Joan Monfort participó en una campaña solidaria de UNICEF, el FCB y el diario Sport. Leo Messi, con apenas 19 años, debía… pic.twitter.com/N5VGNUGkGj — Josef Ajram Tares (@josefajram) July 16, 2026

E’ una storia oggettivamente incredibile. All’epoca Unicef selezionò il minusolo Lamine tra altri bambini che avevano ricevuto sostegno dall’agenzia umanitaria a Rocafonda, quartiere di Mataró. Per sorteggio. Il fotografo, Joan Monfort, portò da casa una bacinella e una paperella di gomma della figlia per fare le foto.

Come vincere al SuperEnalotto

Il punto è che è una specie di miracolo probabilistico. Quante possibilità ci sono che due persone sconosciute, un ventenne argentino e un neonato spagnolo, si facciano degli scatti assieme e poi dopo 19 anni si ritrovino uno contro l’altro a giocarsi la Coppa del Mondo?

L’abbiamo chiesto all’Intelligenza Artificiale (altrimenti che la teniamo a fare?). La risposta in sintesi è che matematicamente, nel 2007 c’era circa 1 possibilità su 500 milioni che quel bambino bagnato da Messi si ritrovasse 19 anni dopo a sfidarlo in una finale dei Mondiali. In pratica come vincere il Jackpot del SuperEnalotto facendo un 6 secco (1 su 622 milioni).

Scrive l’Ai che “è una delle coincidenze più assurde e affascinanti della storia dello sport, una vera e propria falla in Matrix”.

Se vi interessa come è ha calcolato le probabilità sappiate che ha usato il Metodo di Fermi, scomponendo l’evento straordinario in fattori più piccoli e stimabili.

Ecco il calcolo delle probabilità, passo dopo passo.

Il calcolo (per nerd)

Nel 2007, in Spagna, sono nati circa 250.000 bambini maschi. Una squadra nazionale porta ai Mondiali 26 giocatori. Di questi, considerando i ricambi generazionali, al massimo 1 o 2 giocatori nati in uno specifico anno solare (il 2007) arriveranno a giocare da titolari una finale dei Mondiali.

Nel 2007 Messi aveva 20 anni ed era già un fenomeno, ma prevedere che un giocatore offensivo sia ancora in campo in una finale di Coppa del Mondo a 39 anni rasenta l’impossibile. Storicamente, solo pochissimi giocatori di movimento (come Lothar Matthäus o Roger Milla) hanno giocato a quei livelli a quell’età. Diamo a Messi (essendo un talento generazionale) 1 possibilità su 100 di essere ancora il leader dell’Argentina in una finale a 39 anni.

I Mondiali sono vinti e contesi da una ristretta cerchia di élite (circa 8-10 nazionali). Se assumiamo che sia Argentina che Spagna (entrambe storicamente top team) abbiano ciascuna circa il 15% di probabilità di arrivare in finale in una determinata edizione, la probabilità che si incontrino proprio loro due è data dal prodotto delle probabilità moltiplicato per due (poiché l’ordine non conta).

Mettiamo in conto infortuni dell’ultimo minuto, squalifiche, scelte tecniche o panchine. Anche se la finale è Spagna-Argentina e loro sono in rosa, c’è il rischio che non si “ritrovino” sul campo faccia a faccia.

Moltiplicando questi eventi indipendenti, otteniamo la probabilità totale che questo scenario si verifichi partendo dallo scatto di quella foto nel 2007: