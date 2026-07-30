Stadio, Napoli si candida a Euro 2032. Sentite la Gazzetta: “C’è persino Salerno” (sarà contento De Luca)

Se Napoli dovesse subire intralci nei lavori, è nettamente favorita. De Luca se ne farà una ragione (e se non se la farà, problemi suoi)

Napoli è pronta per Euro 2032. Il Comune ha annunciato il via libera i lavori allo Stadio Diego Armando Maradona.

Lavori al Maradona, il via libera del Comune: l’annuncio di Palazzo San Giacomo

Ecco il comunicato:

“La Giunta comunale ha approvato, su proposta del Sindaco Gaetano Manfredi e dell’Assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, il Progetto di riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona. Il progetto, che si compone di circa 500 elaborati e che ha avuto il via libera della Conferenza dei Servizi, verrà trasmesso alla FIGC e alla UEFA rispettando la data prescritta del 31 luglio per l’invio degli ultimi documenti ai fini della perfezionamento della candidatura per gli Europei 2032”.

La nota del Comune poi si conclude così:

“La riqualificazione prevede rilevanti lavori di Architettura ed Ingegneria, conservando un forte carattere identitario e ricordando l’originale “Stadio del sole” e la storia del Calcio Napoli. I lavori saranno finanziati dalla Regione Campania con cofinanziamento del Comune di Napoli. Il progetto prevede una organizzazione delle lavorazioni tale da non interrompere in nessuna fase la piena fruibilità calcistica. La presentazione nei dettagli avverrà martedi 4 agosto nella sala giunta di Palazzo San Giacomo alle ore 12.15 alla presenza del Sindaco Manfredi e dell’assessore Cosenza”.

Euro 2032, Malagò da venerdì valuterà la diverse candidature: le ultime

Il Comune di Napoli, dunque, fa un passo importante per cercare di strappare la nomina ai prossimi Europei. Ma andiamo a vedere la situazione attuale anche degli altri importanti in Italia. La Gazzetta dello Sport ha fornito aggiornamenti molto importanti, visto che da venerdì prossimo Malagò dovrà vagliare le diverse candidature. L’unica certezza è lo Juventus Stadium, mentre la città di Milano conta di avere pronto il nuovo San Siro.

Roma, invece, spinge su tre possibilità: lavoro di ristrutturazione dell’Olimpico, il nuovo stadio della Roma a Pietralata ed il Flaminio (che potrebbe essere la nuova casa della Lazio). Sarà pronto anche il Franchi, mentre a Napoli vedremo se si farà il tutto in tempo. Poi nella lista bisogna aggiungere anche città più ‘piccole’. Ed è interessante il passaggio su Salerno considerata evidentemente – e giustamente – l’ultima ruota del carro.

Scrive la Gazza:

“Malagò riceverà i dossier anche di altri comuni, decisi a sfruttare la manifestazione come volano per riammodernare i propri impianti e ottenere anche i fondi per farlo. Genova, ad esempio, con lo Stadio Ferraris, ma anche il Dall’Ara di Bologna e il Bentegodi di Verona. Da sud arriveranno le candidature di Bari, Lecce, Cagliari, Palermo (che ha alle spalle il City Football Group) e persino Salerno, dove i lavori per il nuovo Arechi sono già stati avviati. La scelta finale spetterà alla Figc, che – di sicuro – non potrà accontentare tutti: un altro dossier bollente sulla scrivania del presidente Malagò.”