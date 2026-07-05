De Bruyne sarà un pilastro del Napoli di Allegri, non è in discussione

Scelta rischiosa a Chinatown. O meglio, a Castel Volturno, anzi Allegriland. Il Corriere dello Sport divide in fasce i tantissimi tesserati del Napoli e tra quelli sicuri di restare spicca il nome di Kevin De Bruyne. Il belga che ai Mondiali sta giocando come fatto quest’anno col Napoli: ossia in maniera a dir poco intermittente (e siamo generosissimi). Nell’ultimo match, contro il Senegal, Rudi Garcia lo ha sostituito per disperazione dopo 55 minuti e il Belgio è tornato a nuova vita e e alla fine ha recuperato dallo 0-2 e ha vinto.

De Bruyne ha anche fatto ombra a McTominay

De Bruyne piace molto ad Allegri che lo avrebbe accolto a braccia aperte già dodici mesi fa se Conte non avesse cambiato e non avesse quindi rimandato di un anno l’arrivo del livornese a Napoli. Tenere De Bruyne è una scelta rischiosa. Per motivi di bilancio, è il calciatore che guadagna di più (anche se è Lukaku quello che pesa di più dal punto di vista economico). E per motivi calcistici. Non solo, fin qui è stato l’ombra del calciatore che fu ma nel Napoli ha anche condizionato in maniera negativa le prestazioni di McTominay indiscusso leader della squadra.

Allegri evidentemente la pensa diversamente. Il tecnico stravede per il belga. Avrà già in mente come farlo giocare e rendere al meglio, come farlo convivere con lo scozzese. Il Napoli ha tanti scattisti in attacco, da Alisson a Neres, con lo stesso Hojlund che dà il meglio di sé quando lanciato in profondità. E chi meglio di De Bruyne può servire palloni col contagiri? Allegri ci crede e il Corriere dello Sport inserisce il belga tra gli intoccabili.