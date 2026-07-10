Sinner-Djokovic, per il Times Jannik è favorito: “Ha una costanza implacabile”

Jannik Sinner e Novak Djokovic si affronteranno oggi per un posto in finale a Wimbledon, dove il vincente affronterà Alexander Zverev che ha battuto Arthur Fery in tre set (7-6, 6-2, 6-4). Secondo il Times, è l’altoatesino a partire con un leggero vantaggio, ma questa rappresenterebbe la grande occasione del serbo per conquistare il suo 25esimo titolo del Grande Slam.

Il perfezionismo di Sinner può premiarlo

Il quotidiano britannico paragona i due tennisti, definendo Sinner “il nuovo Djokovic”, una sorta di erede:

Ha quella costanza implacabile da fondo campo, colpisce la palla in modo aggressivo sia di diritto sia di rovescio e la sua fase difensiva è spesso sottovalutata. La capacità di trovare colpi difensivi potentissimi, in grado di ribaltare uno scambio, sono davvero demoralizzanti per gli avversari. Oggi Jannik ha superato Novak. È sempre sul campo di allenamento insieme ai suoi coach a perfezionare gli aspetti più tecnici del suo gioco; durante la sua serie di 30 vittorie consecutive di quest’anno, si sono visti chiaramente tutti quei piccoli progressi accumulati nel tempo.

Djokovic ha la miglior occasione per vincere di nuovo Wimbledon

Nel frattempo, Djokovic ha disputato solo cinque tornei quest’anno, ma ha battuto Sinner nella semifinale degli Australian Open; questa vittoria può dargli molta fiducia e potrebbe essere per lui l’ottava volta che trionferebbe a Wimbledon:

Oggi, a 39 anni, deve alzare ulteriormente il livello e assumersi qualche rischio in più. Mi aspetto che cerchi di spezzare il ritmo e le certezze di Jannik ricorrendo più spesso al serve and volley, alle palle corte, alle smorzate e a una maggiore varietà di soluzioni rispetto ai turni precedenti. Non me la sentirei di dire che questa sia l’ultima occasione per Novak, ma potrebbe essere la migliore. Inoltre, sarà probabilmente convinto che, se riuscisse a battere Jannik, avrebbe ottime possibilità di vincere anche la finale. Questa semifinale ha davvero il sapore di una finale anticipata.