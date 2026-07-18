Sabatini: “Allegri è come il Gattopardo, a Napoli è l’uomo giusto per dare equilibrio all’entusiasmo”

L'ex ds a Sportweek ha parlato anche di Rudi Garcia: "Con lui ci trovammo subito. Voleva Gervinho alla Roma, io no, poi pensai che se non gli avessi preso l’unico giocatore che voleva, sarei stato un bastardo".

L’ex ds Walter Sabatini, a Sportweek, ha parlato della prossima stagione di Serie A in cui diverse squadre hanno cambiato allenatore. Tra queste, c’è il Napoli, passato da Antonio Conte a Massimiliano Allegri, che lo scorso anno era sulla panchina del Milan.

Sabatini: “Vedo bene Allegri a Napoli, con Garcia ci trovammo subito”

Sabatini ha giudicato positivamente il colpo di Aurelio De Laurentiis e ha commentato che Allegri potrebbe essere definito: “Il Gattopardo, “tutto cambia perché nulla cambi”. A Napoli lo vedo bene. L’uomo giusto per dare equilibrio all’entusiasmo“.

Tra i pupilli dell’ex direttore sportivo c’è Rudi Garcia, che ha guidato il Belgio ai Mondiali: “Tempo fa mi è venuto a trovare, siamo stati insieme un’oretta. Gli voglio bene. Con lui ci trovammo subito. L’unica richiesta che mi fece fu Gervinho. Io non lo volevo, giocai al ribasso con l’Arsenal sperando dicessero no, ma pensai che se non gli avessi preso l’unico giocatore che voleva sarei stato un bastardo“.