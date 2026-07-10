Ronaldo non sarà più intoccabile nel Portogallo, Jorge Jesus: “Deciderò sempre nelle condizioni che riterrò migliori”

"Non sarà mai un problema né per la Nazionale né per me, se sarà in buone condizioni sarà convocato. All'Al Nassr l'ho sostituito sedici volte e ha giocato con me 31 partite su 50".

Jorge Jesus è il nuovo ct del Portogallo e, nella conferenza di presentazione, ha parlato del trattamento che riceverà d’ora in avanti Cristiano Ronaldo in Nazionale. Il tecnico lo aveva già allenato all’Al Nassr.

Le parole di Jorge Jesus sulle future convocazioni di Ronaldo

“Non ho ancora parlato con lui. Non sarà mai un problema né per la Nazionale né per me. Quando dovrò prendere una decisione parlerò con lui, ma anche con tutti gli altri giocatori. Cristiano è un simbolo del calcio portoghese e lo sarà per sempre. Ho avuto il piacere di allenarlo ed è molto facile lavorare con lui. Sarà sempre lui a decidere cosa vuole fare nella sua carriera. Se giocherà e avrà le condizioni per essere convocato, lo chiamerò, nei limiti e nelle condizioni che riterrò migliori per il Portogallo“.

Il ct ha dunque ribadito che non esisteranno trattamenti di favore per il cinque volte Pallone d’oro, che Jorge Jesus ha già allenato all’Al Nassr: “L’anno scorso abbiamo disputato 50 partite e Cristiano ne ha giocate 31. In campionato l’ho sostituito sedici volte“.