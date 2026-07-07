Il solito Ronaldo: “Prima di Cristiano, il Portogallo non aveva vinto nulla”

Post eliminazione, con classe: "Il miglior titolo che ho vinto con la Nazionale è stato l'Europeo." Poi, la chicca finale: "Per me, Euro 2016 vale come vincere un Mondiale"

Stavolta non c’era nessun sensore del Trionda a salvare il Portogallo, che dopo una partita combattuta si è arreso alla Spagna. Le Furie Rosse, grazie a un gol di Merino allo scadere, hanno staccato il pass per i quarti di finale, dove incontreranno il Belgio, vittorioso ieri contro gli Stati Uniti. Ronaldo, intervistato nel post partita, ha come al solito evidenziato i suoi meriti.

Le parole di Ronaldo

Nel post-partita:

“Avrò tempo per riflettere, per non prendere decisioni a caldo. Domani mi sveglierò come mi sono svegliato oggi: con la coscienza tranquilla. Ho giocato 23 anni per la nazionale e ho vinto tre trofei (le Nations League del 2019 e 2025 e l’Europeo del 2016, ndr)”

🚨🏆 Cristiano Ronaldo: “I’ve won Euro 2016 and for me it has same dimension as the World Cup”. “That remains forever. Tomorrow is a new day, and we go”. pic.twitter.com/Dk9XIsHaiY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026

Sul Portogallo e il Mondiale

“Prima di Cristiano (si, ha parlato in terza persona), il Portogallo non aveva vinto nulla. Il Campionato Europeo era il titolo più importante. Per me, il 2016 ha la stessa importanza di un Mondiale, sinceramente.”