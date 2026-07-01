Pochettino è diventato ct degli Usa grazie a due miliardari che hanno pagato parte dello stipendio
Scott Goodwin e Kenneth Griffin, tifosi desiderosi di dare lustro al calcio americano. Dice Goodwin al Times: "Non c’è nulla in cui avrei preferito investire. È la migliore causa perché può avere il maggiore impatto sul Paese.”
Gli Stati Uniti, che in questi sedicesimi di finale, affronteranno la Bosnia, sono senza alcun dubbio una delle sorprese più interessanti di questo Mondiale. Una nazionale non storicamente in sintonia con il football — o “soccer”, come lo chiamano loro — ma che ha disputato un girone quasi perfetto, perdendo soltanto l’ultima partita contro la Turchia, quando la qualificazione era già praticamente certa.
Merito anche di Pochettino, l’allenatore che ha segnato un prima e un dopo nel calcio americano. Il Times svela un curioso retroscena sulla sua nomina.
Usa, ecco come fu nominato Pochettino
Si legge sul Times:
“Nel calcio americano, la nomina di Mauricio Pochettino nel 2024 è stata un momento rivoluzionario — l’ingaggio di un allenatore di alto livello per guidare la nazionale verso un Mondiale giocato in casa.
Ma non sarebbe successo senza il sostegno finanziario di due miliardari, né senza un messaggio inviato quasi per caso in una chat di gruppo che si sarebbe rivelato uno dei momenti più importanti della storia del calcio negli Stati Uniti.”