Pochettino è diventato ct degli Usa grazie a due miliardari che hanno pagato parte dello stipendio

Scott Goodwin e Kenneth Griffin, tifosi desiderosi di dare lustro al calcio americano. Dice Goodwin al Times: "Non c’è nulla in cui avrei preferito investire. È la migliore causa perché può avere il maggiore impatto sul Paese.”

Pochettino è diventato ct degli Usa grazie a due miliardari che hanno pagato parte dello stipendio

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JUNE 30: Mauricio Pochettino, Head Coach of the United States, speaks during the press conference of United States at San Francisco Bay Area Stadium on June 30, 2026 in Santa Clara, California. Jamie Squire/Getty Images/AFP (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Gli Stati Uniti, che in questi sedicesimi di finale, affronteranno la Bosnia, sono senza alcun dubbio una delle sorprese più interessanti di questo Mondiale. Una nazionale non storicamente in sintonia con il football — o “soccer”, come lo chiamano loro — ma che ha disputato un girone quasi perfetto, perdendo soltanto l’ultima partita contro la Turchia, quando la qualificazione era già praticamente certa.

Merito anche di Pochettino, l’allenatore che ha segnato un prima e un dopo nel calcio americano. Il Times svela un curioso retroscena sulla sua nomina.

Usa, ecco come fu nominato Pochettino

Si legge sul Times:

“Nel calcio americano, la nomina di Mauricio Pochettino nel 2024 è stata un momento rivoluzionario — l’ingaggio di un allenatore di alto livello per guidare la nazionale verso un Mondiale giocato in casa.

Ma non sarebbe successo senza il sostegno finanziario di due miliardari, né senza un messaggio inviato quasi per caso in una chat di gruppo che si sarebbe rivelato uno dei momenti più importanti della storia del calcio negli Stati Uniti.”

Tutto parte da Scott Goodwin, fondatore di Diameter (società di asset management), che, furioso per l’eliminazione degli Usa dalla Copa America 2024, si confronta in una chat con tre amici: Kyle Martino, Alecko Eskandarian e Sean Feeney.

Dopo l’esonero di Berhalter, la panchina della nazionale statunitense viene accostata anche a Jurgen Klopp, ma la pista viene subito considerata non sostenibile economicamente. Goodwin rimane sorpreso: “Ma siamo la nazione più ricca del mondo.”

A quel punto interviene con una proposta destinata a cambiare tutto: “E se pagassi io la differenza?”, racconta. “Pensavano stessi scherzando.”. Non scherzava.

La telefonata a Griffin

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Dopo che l’accordo per Pochettino fu raggiunto, la federazione americana si rese conto di non poter finanziare interamente l’operazione. Nei suoi primi sette mesi, il tecnico avrebbe guadagnato circa 5 milioni di dollari.

A quel punto Goodwin contatta Kenneth C. Griffin, fondatore e Ceo di Citadel e di Griffin Catalyst, spiegandogli l’idea di trasformare e rilanciare il calcio americano. Fortunatamente, Griffin si è sempre dimostrato un grande appassionato di calcio. Entrambi hanno quindi contribuito a sostenere lo stipendio dell’ex allenatore del Tottenham.

Goodwin e Griffin ritengono che il loro investimento stia dando frutti.

“Non c’è nulla in cui avrei preferito investire,” dice Goodwin. “Tra tutte le cose filantropiche che ho fatto nella mia vita, questa è la migliore causa perché può avere il maggiore impatto sul Paese.”