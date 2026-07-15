“Pirlo ct? Speriamo sia uno scherzo”: il Corriere della Sera sulla linea del Napolista

“Pirlo, scusate, in che senso?”. È lo sconcerto con cui il Corriere della Sera accoglie l’idea di Andrea Pirlo commissario tecnico della Nazionale. Una scelta che, secondo il quotidiano, avrebbe “tutti i caratteri dell’amichettismo più peloso, inutile, fatale”. Niente di personale verso lo stupendo campione del mondo, si affretta a precisare l’editorialista; ma la panchina azzurra, in questa fase, meriterebbe altro. Ed è un giudizio che, sul rischio-Pirlo, avevamo già argomentato anche noi. Così come dell’amichettismo: in Italia si fa carriera per conoscenza. A scrivere il pezzo è ovviamente Fabrizio Roncone penna sempre da leggere, anche quelle rare volte in cui non si è d’accordo.

Perché Pirlo no

Il ragionamento del Corsera è netto: Pirlo è la dimostrazione vivente di quanto sia difficile replicare in panchina i successi da giocatore, e non avrebbe “il rango” per ambire alla carica. Non in una fase storica di ricostruzione, e soprattutto non dopo i segnali incoraggianti delle ultime settimane.

I segnali positivi: Malagò, Maldini, Leonardo

Il primo è l’elezione di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio, definita “un messaggio forte e importante”: per il quotidiano è l’unico uomo delle istituzioni che — per capacità manageriali, cultura sportiva ed esperienza, con tre mandati da presidente del Coni — può provare a rifondare l’intero movimento. E che ha poi piazzato un colpo inatteso e di altissimo livello: Paolo Maldini, chiamato a fare il direttore tecnico e presidente del nuovo Club Italia, con Leonardo advisor. È proprio questo assetto — prima il dt, poi il ct — a guidare ora la scelta.

La suggestione Guardiola e l’esempio tedesco

Da qui la “botta di grandiosità”: se la Germania, per ricostruire, ha scelto di affidarsi a Klopp, perché l’Italia non può chiedere a Guardiola un po’ della sua luce? Una suggestione legittima, scrive il Corsera, e Malagò è uomo dalle “leggendarie capacità di persuasione”; Pep, ormai nel mito, potrebbe accettare per la sfida di guidare una Nazionale, senza guardare al conto corrente. Resta comunque, per ora, una pazza idea coltivata da Maldini e Leonardo.

Il vero duello: Conte contro Mancini

E proprio il conto corrente riporta ai due nomi veri: Antonio Conte e Roberto Mancini, di cui — oggi a Milano — Malagò, Maldini e Leonardo parleranno a lungo. La scena, per il Corriere della Sera, è delineata: Conte una squadra sa migliorarla in poco tempo, ma vuole essere pagato bene e ha il limite di stufarsi presto (in media, non oltre due anni); Mancini accetterebbe un ingaggio ragionevole ed è bravo, ma dopo l’addio alla panchina azzurra per i dollari sauditi dovrebbe — sono parole del quotidiano — “mettersi in ginocchio sui ceci” e implorare il perdono dei tifosi, tutt’altro che scontato. Insomma: tolte le suggestioni, la corsa vera è ancora tra questi due. Con buona pace di chi sognava altro.