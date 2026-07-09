Non solo Caprile, la Procura di Bari indaga su altre operazioni col Napoli dei De Laurentiis

Repubblica Bari. Da Cheddira a Folorunsho. Oltre a D’Ursi, Costa e Ferrari. Il sospetto è che il Bari sia sempre stato trattato da sorella povera e sfavorito economicamente rispetto al Napoli

Il sospetto è che il Bari sia stato trattato da sorella povera rispetto al Napoli

Repubblica Bari dedica due pagine all’inchiesta della Procura sul Bari dei De Laurentiis (indagati per falso in bilancio e bancarotta). Repubblica ricorda che l’inchiesta della Procura barese ha aperto un filone penale, uno fallimentare e uno di giustizia sportiva con i fascicoli richiesti dalla Procura Figc.

Il quotidiano scrive che all’attenzione dei pm non c’è solo il caso Caprile del portiere Caprile ma anche tutti gli altri passaggi di calciatori tra Bari e Napoli.

“Perché il sospetto è che, nei sette anni di gestione De Laurentiis, la squadra pugliese sia sempre stata trattata da sorella povera di quella partenopea

e, addirittura, sfavorita economicamente a vantaggio dell’altra. Una tesi che i tifosi biancorossi sostengono da anni”.

I De Laurentiis in un comunicato hanno risposto punto per punto alle accuse, chiarendo che il valore di Caprile fu quantificato con una perizia giuridica indipendente, e ieri ha parlato anche il loro avvocato difensore.

Repubblica ricorda che per la Procura (ossia l’accusa) tra la cessione dal Bari al Napoli per 2,2 milioni e quella dal Napoli al Cagliari per 8 milioni, siano

stati guadagnati 7 milioni di cui avrebbe dovuto beneficiare anche la società pugliese.

Decideranno i giudici della sezione fallimentare

Il quotidiano sottolinea che nelle perquisizioni della Finanza è stato dato mandato di cercare materiale relativo al caso Caprile “e ad altre operazioni consimili sul piano sostanziale”.

I casi sono quelli di Cheddira, Eugenio D’Ursi, Franco Ferrari, Filippo Costa, Folorunsho.

Passaggi continui da una società all’altra, che — secondo il Napoli — sono assolutamente leciti. Così come normalissime sarebbero le iniezioni di liquidità che la Filmauro ha fatto nelle casse della Ssc Bari. Del resto, aggiungiamo, la Juventus (tanto per fare un nome) lo fa normalmente.

A decidere saranno i giudici della sezione fallimentare, a cui la Procura ha chiesto l’avvio della procedura di insolvenza.