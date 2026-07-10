Nazionale: Maldini continua a tergiversare, spunta il nome di Bergomi

Il Corsera e il ruolo di direttore tecnico: "Gli altri nomi in lizza sono quelli di Ranieri, Chiellini e Zola. La decisione arriverà entro domani, poi si passerà alla scelta del ct, con Mancini in vantaggio su Conte."

Malagò aveva promesso che avrebbe riempito la casella del dt entro il termine di questa settimana. Siamo a venerdì, il tempo stringe e Maldini, il preferito del presidente Figc, continua con le sue infinite titubanze (si allontana e si avvicina dal 1 luglio). Per questo le sue quotazioni sembrano essere in calo. Ne parlano Monica Colombo e Davide Stoppini sul Corriere della Sera.

Nazionale, caso dt: Maldini si allontana

Si legge sul Corriere:

“Come è noto è Maldini la figura a cui Malagò vorrebbe concedere ampie responsabilità, dalla presidenza del Club Italia. Le parole di ieri sottendono però una sorta di frenata nell’operazione.

“Magari si va facilmente su altre situazioni — ha confessato il numero uno Figc —. Una volta superato questo primo argomento, vedo meno complicato il resto, paradossalmente“, vale a dire la scelta dell’allenatore. Con la quotazione di Maldini in apparente calo, salgono le percentuali di profili alternativi. “

Spunta il nome di Bergomi

Secondo il Corriere, si registrerebbe un avanzamento della candidatura di Beppe Bergomi, già campione del mondo con la Nazionale nel 1982. Gli altri nomi in lizza sono quelli di Ranieri, Chiellini e Zola. La decisione arriverà entro domani, poi si passerà alla scelta del ct, con Mancini in vantaggio su Conte.