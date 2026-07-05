Natali, corsa a tre: Napoli, Cagliari e Brighton sul difensore classe 2008

Si affolla la corsa per il difensore classe 2008 Andrea Natali, che in questo momento sta disputando i Mondiali Under 19 con la Nazionale italiana. Oltre al Napoli, infatti, ci sono anche Cagliari e Brighton che lo hanno messo nel mirino per la prossima stagione.

Per Natali non c’è solo il Napoli

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, per il centrale del Bayer Leverkusen (lo scorso anno in prestito all’Az), Napoli e Cagliari hanno presentato due progetti agli antipodi per il futuro del giocatore:

Da un lato i sardi, dove Natali potrebbe essere protagonista, dall’altro gli azzurri con cui farebbe parte delle rotazioni e avrebbe la possibilità di giocare la Champions League. Occhio come detto anche al Brighton che si è inserito nelle ultime ore. Il club inglese è sempre molto attento ai giovani talenti e avrebbe messo Natali nel mirino.

Il difensore è cresciuto nelle giovanili del Barça

Figlio di Cesare Natali, ex difensore di Atalanta, Udinese, Torino e Bologna, ha giocato in prestito con le giovanili dell’Az Alkmaar. Secondo Transfermarkt il suo cartellino si aggira intorno ai 400mila euro.

Si è fatto le ossa nelle giovanili del Barcellona, imparando sia la marcatura a uomo sia l’impostazione dal basso.

Alto 1,87 cm, ha il contratto in scadenza col Leverkusen nel 2027. Ha giocato lo scorso anno 17 partite, fornendo un assist in campionato. Ha inoltre disputato la Youth League, ovvero la Champions giovanile.

L’Az lo ha convocato nella squadra maggiore tra ottobre e novembre, ma non è mai sceso in campo.