Napoli, giovedì alle 16 la conferenza stampa di Manna

L'ultima volta, a Sportitalia, aveva esplicitato il diktat presidenziale del "prima cedere e poi vendere". Farà il punto sul mercato del Napoli

Napoli, giovedì alle 16 la conferenza stampa di Manna

Dc Napoli 06/04/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Milan / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Giovanni Manna

L’ultima volta, a Sportitalia, aveva esplicitato il diktat presidenziale del “prima cedere e poi vendere“. Speriamo stavolta porti buone nuove. Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, parlerà in conferenza stampa giovedì alle 16:00. I dettagli.

Napoli, giovedì la conferenza di Manna

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A riportarlo è anche Carlo Gioia, noto giornalista di StileTV:

Giovedì alle 16:00 il direttore sportivo Manna parlerà in conferenza stampa.”

Cosa aspettarsi

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Nonostante il Napoli sia sempre stato molto attento a non rivelare notizie di mercato, probabilmente qualche spunto interessante lo si potrà ricavare, soprattutto per quanto riguarda le innumerevoli cessioni che dovranno essere portate a termine. D’altronde il Napoli, mai come in questi giorni, ha cambiato stile di comunicazione, soprattutto sugli infortuni. Chissà, magari Manna potrà essere anche meno sibillino sulle situazioni di mercato. Nessuno spoiler, ma magari qualcosa in più: giusto un quadro per capire in che acque naviga il Napoli.