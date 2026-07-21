Napoli, giovedì alle 16 la conferenza stampa di Manna
L'ultima volta, a Sportitalia, aveva esplicitato il diktat presidenziale del "prima cedere e poi vendere". Farà il punto sul mercato del Napoli
L’ultima volta, a Sportitalia, aveva esplicitato il diktat presidenziale del “prima cedere e poi vendere“. Speriamo stavolta porti buone nuove. Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, parlerà in conferenza stampa giovedì alle 16:00. I dettagli.
Napoli, giovedì la conferenza di Manna
A riportarlo è anche Carlo Gioia, noto giornalista di StileTV:
“Giovedì alle 16:00 il direttore sportivo Manna parlerà in conferenza stampa.”
Giovedì alle 16:00 il direttore sportivo #Manna parlerà in conferenza stampa.
— Carlo Gioia (@carlo_gioiaa) July 21, 2026