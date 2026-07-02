Napoli, presto nuovi colloqui per il rinnovo di McTominay
Il Corsport: "Il contratto, con scadenza allungabile oltre il 2028, non rappresenta un’urgenza, ma De Laurentiis vuole blindare lo scozzese. Previsto un adeguamento economico"
Dc Napoli 24/04/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Cremonese / foto Domenico Cippitelli/Image Sport
nella foto: Scott McTominay
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Probabilmente, più del mercato in entrata che, mai come quest’anno, procederà a ritmo estremamente lento a causa del diktat “prima le uscite e poi gli acquisti”, è la questione del rinnovo di McTominay a preoccupare in particolare i cuori dei tifosi azzurri. Scott merita, più di tutti, un prolungamento e un adeguamento. Fortunatamente, secondo Davide Palliggiano del Corriere dello Sport, sono in arrivo nuovi round di trattative per il prolungamento del contratto. Fondamentale non ripetere l’errore Kvaratskhelia.
Napoli-McTominay, a breve nuovi colloqui per il rinnovo
Si legge sul Corriere dello Sport:
“Dopo aver avviato i discorsi per il rinnovo, il club tornerà presto a parlare con l’entourage dello scozzese. Il contratto, con scadenza allungabile oltre il 2028, non rappresenta un’urgenza, ma Aurelio De Laurentiis vuole blindare uno dei simboli del presente e del futuro azzurro, premiandone il rendimento con un adeguamento economico e un prolungamento. Per Allegri, insomma, Scott può diventare molto più di una certezza: il nuovo uomo-gol della mediana.”
Allegri, un maestro coi centrocampisti
Il Corriere ricorda le enormi capacità di valorizzazione del tecnico livornese, soprattutto con i centrocampisti. Da Pogba a Khedira fino a Pjanić, tutti e tre hanno vissuto le loro stagioni più prolifiche con l’ex Milan in panchina. Il caso più recente è ovviamente Rabiot, che ha messo a segno 22 gol complessivi sotto la guida di Max. Con McTominay potrebbe nascere una chimica davvero interessante.