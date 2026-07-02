Napoli, presto nuovi colloqui per il rinnovo di McTominay

Il Corsport: "Il con­tratto, con sca­denza allun­ga­bile oltre il 2028, non rap­pre­senta un’urgenza, ma De Lau­ren­tiis vuole blin­dare lo scozzese. Previsto un adeguamento economico"

Napoli, presto nuovi colloqui per il rinnovo di McTominay

Dc Napoli 24/04/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Cremonese / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Scott McTominay

Probabilmente, più del mercato in entrata che, mai come quest’anno, procederà a ritmo estremamente lento a causa del diktat “prima le uscite e poi gli acquisti”, è la questione del rinnovo di McTominay a preoccupare in particolare i cuori dei tifosi azzurri. Scott merita, più di tutti, un prolungamento e un adeguamento. Fortunatamente, secondo Davide Palliggiano del Corriere dello Sport, sono in arrivo nuovi round di trattative per il prolungamento del contratto. Fondamentale non ripetere l’errore Kvaratskhelia.

Napoli-McTominay, a breve nuovi colloqui per il rinnovo

McTominay

Si legge sul Corriere dello Sport:
“Dopo aver avviato i discorsi per il rin­novo, il club tor­nerà pre­sto a par­lare con l’entou­rage dello scoz­zese. Il con­tratto, con sca­denza allun­ga­bile oltre il 2028, non rap­pre­senta un’urgenza, ma Aure­lio De Lau­ren­tiis vuole blin­dare uno dei sim­boli del pre­sente e del futuro azzurro, pre­mian­done il ren­di­mento con un ade­gua­mento eco­no­mico e un pro­lun­ga­mento. Per Alle­gri, insomma, Scott può diven­tare molto più di una cer­tezza: il nuovo uomo-gol della mediana.”

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