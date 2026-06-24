Vicario ha pranzato con Manna, il Tottenham chiede 20 milioni

Meret sembra destinato alla Juventus

Il Napoli è alla ricerca di un portiere. Certamente uno che sostituisca Milinkovic Savic, forse uno che prenda il posto di Meret che sembra destinato alla Juventus. L’oggetto del desiderio è Guglielmo Vicario, quasi trent’anni, reduce da tre stagioni da titolare al Tottenham in Premier League. Adesso sembra che la sua avventura inglese sia finita. Pare che voglia rientrare in Italia. E il Napoli lo segue. La Gazzetta dello Sport scrive che per lui gli Spurs chiedono 20 milioni (non poco). Bisogna vedere se al Napoli convenga. Noi ieri abbiamo lanciato l’idea Dibu Martinez che costa meno e ha tanta, tanta personalità. Anche se come portiere Vicario è certamente forte.

Vicario ha voglia di tornare in Italia

La Gazzetta, con Vincenzo D’Angelo, racconta che Vicario recentemente ha pranzato per Manna. Non è chiaro se il portiere e il ds del Napoli si siano incontrati per caso agli imbarchi, oppure no. Fatto sta che hanno chiacchierato a lungo.

Scrive la Gazza:

“Vicario sa dell’interesse del Napoli così come Manna sa che il portiere sarebbe felice di unirsi al progetto azzurro. Il Tottenham valuta Vicario intorno ai 20 milioni e con l’offerta giusta lo lascerebbe partire. Ora sta al Napoli decidere se affondare subito o aspettare prima l’uscita di uno tra Meret e Milinkovic Savic”.