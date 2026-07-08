Napoli Basket, l’urna di Eurocup: c’è il Bourg campione in carica

C’è anche un derby per il Napoli Basket in Eurocup

Il Napoli Basket celebra il suo attesissimo ritorno sul palcoscenico europeo a vent’anni dall’ultima volta conoscendo ufficialmente le avversarie del proprio cammino continentale. Il sorteggio della Regular Season della BKT EuroCup, svoltosi questa mattina presso la sede dell’ECA a Barcellona, ha inserito gli azzurri nel Gruppo C, un raggruppamento stimolante e ricco di insidie. Sulla strada dei partenopei ci saranno i francesi del Cosea JL Bourg-En-Bresse, campioni in carica della competizione, i turchi del Tofas Bursa, i montenegrini del Buducnost Voli Podgorica, i lituani del Neptunas Klaipeda, i tedeschi dei Niners Chemnitz, i polacchi dello Slask Wroklav e un derby tutto italiano con la Dolomiti Energia Trentino.

La formula dell’EuroCup prevede un girone all’italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 14 sfide; al termine di questa prima fase, le prime quattro classificate di ogni raggruppamento strapperanno il pass per gli ottavi di finale, che si disputeranno al meglio delle tre partite. Il debutto della competizione è fissato per il 29-30 settembre 2026, mentre il calendario definitivo con le date esatte dei singoli match verrà reso noto nei prossimi giorni.

Le parole di Repesa

A commentare l’esito dell’urna di Barcellona è stato coach Jasmin Repesa, le cui parole tracciano chiaramente la via per l’imminente stagione: “Giocheremo con squadre che hanno più esperienza europea rispetto a noi. Sono tutte formazioni molto competitive. Ora dobbiamo vedere come riusciremo a finire il nostro roster, poi ci sarà la preparazione e la preseason, che sarà fondamentale per partire bene. Abbiamo rispetto per tutti, ma non dobbiamo sottovalutarci. Vogliamo competere con tutti.”