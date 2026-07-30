McTominay è la mezzala che Allegri ha sempre esaltato: da Pogba a Rabiot

Il Napoli è pronto per partire alla volta di Castel di Sangro per iniziare il secondo ritiro del suo precampionato. A differenza di Dimaro, Allegri avrà a disposizione anche i calciatori che hanno disputato il Mondiale con le rispettive nazionali e tra questi c’è, ovviamente, Scott Mc Tominay.

McTominay è pronto per essere ancora più decisivo nelle sorti del Napoli

A raccontare il ritorno dello scozzese è l’edizione odierna del Corriere dello Sport che, con Fabio Tarantino, ha sottolineato che McTominay potrebbe essere il nuovo Rabiot di Allegri. Il tecnico toscano vorrebbe dall’ex United i gol decisivi (che peraltro ha sempre fatto nel Napoli). Nell’attuale 4-3-3, il posto destinato allo scozzese è quello della mezzala sinistra, posizione ideale per aumentare il suo bottino di gol realizzati negli ultimi anni.

McTominay già ieri era presente a Castel Volturno per i primi test atletici della stagione, insieme a lui c’erano anche altri due giocatori reduci dal Mondiale: Lang e Olivera. Allegri, dunque, ha tutta l’intenzione di puntare (così come ha già fatto con altre mezzali come Rabiot, Khedira, e Pogba) su McTominay per avere quel tot di gol che potrebbero fare la differenza nell’intera stagione del Napoli. E la sua riserva? Come visto a Dimaro, dovrebbe essere Vergara. Il centrocampista partenopeo, fresco di rinnovo, potrebbe giocare anche come mezzala di destra, posto di De Bruyne (sempre se l’ex City dovesse restare).