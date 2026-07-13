Marotta: “Abbiamo un nemico, quella che chiamo sindrome della vittoria. Non dobbiamo sentirci appagati”

In conferenza stampa: "Vogliamo il secondo scudetto consecutivo. Siamo la squadra da battere. Dobbiamo essere bravi a conservare umiltà e fame, gli stessi valori che ci hanno consentito di raggiungere gli obiettivi dello scorso anno."

Intervenuto in conferenza stampa, Marotta ha così presentato la stagione dell‘Inter.

Le parole di Marotta

“Per noi è motivo di grande orgoglio essere qui da campioni d’Italia e della Coppa Italia. Due trionfi ottenuti grazie alla cultura del lavoro, al senso di appartenenza e alle qualità del mister e dei giocatori, oltre che alle capacità di Ausilio, Zanetti, Baccin, del dottor Volpi e di tutte le figure che operano all’interno della società.

Oggi ci affacciamo ai nastri di partenza con nuovi stimoli e nuovi obiettivi: siamo l’unica squadra italiana che prende parte a quattro competizioni, considerando anche la Supercoppa. Quest’anno questa sarà una sfida da dentro o fuori, Inter-Lazio.

Sugli obiettivi:

Gli obiettivi sono tutti di assoluto prestigio. Dovremo migliorarci in Champions League, che resta la competizione più importante al mondo. È un torneo nel quale ci troviamo ad affrontare delle autentiche corazzate: partecipiamo consapevoli di poter incontrare ostacoli, ma lo faremo con la nostra consueta determinazione.

Nello sport non vale la regola per cui chi investe di più è destinato a vincere: esiste invece la capacità di costruire e seguire un modello.

Per quanto riguarda lo Scudetto, siamo i campioni in carica. Dal 2020 a oggi nessuna squadra ha conquistato due campionati consecutivi e per noi rappresenta un traguardo: riuscire a ripeterci avrebbe un significato storico.

Il nemico interno:

Abbiamo un avversario interno, quello che definisco la “sindrome della vittoria”. Non dobbiamo permetterci di sentirci appagati, e questo discorso riguarda ogni componente della società. Dobbiamo essere bravi a conservare umiltà e fame, gli stessi valori che ci hanno consentito di raggiungere gli obiettivi dello scorso anno.”

Su Oaktree e il ruolo di favoriti

“Vogliamo vincere in maniera sostenibile. Colgo l’occasione per evidenziare come Oaktree sia arrivata in un momento delicato: siamo usciti dal settlement agreement anche grazie al loro contributo.

Hanno accolto le nostre necessità di potenziare le strutture, con i lavori attualmente in corso al centro sportivo. La loro presenza è discreta, ma allo stesso tempo vicina: tutte le decisioni vengono condivise. Abbiamo operato seguendo un modello di riferimento che può essere preso come esempio.

Raggiungere gli obiettivi è complicato, ma questo non deve aumentare la pressione sull’allenatore. La cosa fondamentale è dare sempre il massimo: se altri saranno più bravi, saremo pronti a riconoscerne i meriti. Sono però convinto che questa squadra abbia alla base professionisti seri e preparati, capaci di sostenere le aspettative che derivano dall’essere la squadra da battere.

Affrontiamo questo ruolo con orgoglio, senza nasconderci. Chiudere il campionato tra le prime quattro è un risultato naturale, quasi fisiologico, ma non può bastare: dobbiamo continuare ad alzare il livello delle ambizioni. Questi sono i principi fondamentali che dovranno caratterizzare la stagione.

Sulla sostenibilità:

Parlando di sostenibilità, ci sono delle regole da rispettare: i quattro giocatori provenienti dal settore giovanile noi li abbiamo, e questo ci rende orgogliosi. È un principio importante anche per dare valore al ruolo della Nazionale. Continueremo su questa strada, puntando sulla crescita del vivaio.

Dal punto di vista sportivo manca ancora qualcosa di significativo e proveremo a raggiungerlo.”