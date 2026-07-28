Maldini e Leonardo, esempio di ostinazione non di schiena dritta
Il Corsera: "Pirlo ct inconsistente, scelta incomprensibile a tutto il mondo del calcio che ragiona: non è un caso che alleni a Dubai. La coppia conosceva le ombre russe di Pirlo"
La coppia Maldini e Leonardo descritta bene
Il Corriere della Sera questa vicenda della Nazionale l’ha affrontata dal primo giorno parlando (scrivendo) chiaro. Chiarissimo. E oggi prosegue. Il capo dello Sport Daniele Dallera in un editoriale breve – non c’è bisogno di sbrodolare – dipinge come meglio non si potrebbe la coppia Maldini-Leonardo, la depura dalle populistiche visioni di schiena dritta. La schiena dritta non c’entra niente in questa vicenda. C’entra invece l’ostinazione che il Corsera definisce sentimento lontano dalla logica.
Abbiamo scelto cinque frasi che a nostro avviso fotografano benissimo quel che è avvenuto in Nazionale.
“Ha messo una pietra sopra Pirlo. Ci ha messo cinque minuti Giovanni Malagò a capire che il caso sponsor russo, sconosciuto ai consulenti legali della Federcalcio, sarebbe stato grave da tollerare, per giunta un assist prezioso per i suoi nemici”.
Incomprensibile la scelta di Pirlo ct inconsistente, non è un caso che alleni a Dubai
“Gli è andata bene, con tutta la fatica che ha fatto per essere eletto presidente Figc, gli mancava solo un ct inconsistente come Andrea Pirlo, una scelta non sua, ma di Paolo Maldini, incomprensibile a tutto il mondo del calcio che ragiona, non è un caso che alleni a Dubai“.
“Ha fatto di tutto per convincere Maldini & Leonardo ad abbandonare l’ostinazione, sentimento lontano dalla logica”.
“Comprensibile anche il divorzio da Maldini & Leonardo, loro sì conoscevano le ombre russe dell’amico Pirlo”.
“Maldini & Leonardo, coppia già scoppiata, peccato un’occasione persa, non certo un esempio di schiena dritta o coerenza”.