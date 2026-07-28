Malagò: “Maldini e Leonardo hanno proposto solo il nome di Pirlo come ct”

Giovanni Malagò prova a chiarire molti punti del percorso che hanno portato alla scelta di Mancini ct della Nazionale. Un percorso che era partito con la scelta di Paolo Maldini e Leonardo che dovevano accoppiarsi con Pirlo ct. Tutto è cambiato nell’arco di poche ore.

“C’era un candidato che era stato definito, mi sento di dire concordato (ossia Pirlo) su indicazione di Maldini coaudiuvato da Leonardo. Poi c’è stata l’evoluzione, anzi l’involuzione sul nominativo prescelto, ossia Pirlo, che ha portato il sottoscritto a non approvare la candidatura. Per me è un discorso di opportunità. Mi dispiace che qualcuno l’ha colorita questa situazione. Non ci sono altre verità che hanno determinato questa scelta o valutazione. Non ero al corrente io, e così sembra anche Maldini, di questa collaborazione che esisteva da luglio 2025. Questo ha rappresentato qualcosa che ha ulteriormente determinato la presa di posizione”.

A questo punto è arrivata la decisione di Maldini e Leonardo di lasciare i loro ruoli

“Non c’è stato conflitto con Maldini e Leonardo. Né polemica. Rabbia. Dispiacere sì. Prima ancora di cominciare si era presentato un caso più unico che raro, c’è stata assoluta serena e assoluta consensualità che le strade si separassero”.

Oggi Malagò ha confermato Mancini ct e ha provato a spiegare che non c’erano stati altri nomi proposti da Mancini e Leonardo al di fuori di quello di Pirlo

“Non è stato fatto altro nome, era stato fatto un profilo di allenatore, quello sì”.