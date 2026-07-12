Magari Brahim Diaz al Napoli a 4 milioni di ingaggio, sarebbe il regalo del secolo

Brahim Diaz ha 27 anni, non 35

Nella giostra del calciomercato, a ogni ora c’è un nome da lanciare. Anche di domenica. Oggi è il turno di Brahim Diaz spagnolo che però gioca nel Marocco, trequartista del Real Madrid che ha giocato tre stagioni nel Milan e ha vinto anche uno scudetto con i rossoneri. Poi, è tornato alla Casa Blanca e al Madrid, nonostante la squadra sia zeppa di campioni, si è comunque spesso ritagliato il suo spazio. Soprattutto nella prima delle tre stagioni. Adesso a Valdebebas è arrivato José Mourinho e bisogna vedere quale sarà il destino dello spagnolo naturalizzato marocchino.

A Madrid ha imparato anche a coprire

La notizia di oggi è che potrebbe finire nei radar del Napoli. Viene segnalato come un possibile ostacolo il suo ingaggio: 4 milioni netti. Ma è un ingaggio ottimo per Brahim Diaz che è un calciatore validissimo, in grado di fare la differenza in Serie A e non solo nel campionato italiano. Ha 27 anni, è quindi entrato nell’arco della maturità. È un calciatore molto più solido di quel che si possa immaginare. Ha lo spunto, il dribbling, il tiro, il fiuto del gol e ha imparato anche a coprire. È un calciatore completo. E non ha 35 anni (chi vuole capire, capisca).

Ha il contratto in scadenza, anno 2027. Magari il Napoli potesse portarlo via con una spesa limitata e pagargli l’ingaggio di 4 milioni netti. È impossibile. Se per caso il Madrid dovesse decidere di rinunciare a Brahim, ed è tutto da stabilire, si aprirebbe un’asta per lui. Già si scrive del Galatasaray che gli offrirebbe ben più di quattro milioni netti di ingaggio. Brahim sarebbe un colpaccio, il colpo del mercato del Napoli. Temiamo fortemente che possa essere un giochino da domenica di luglio. Ma sperare non costa niente.